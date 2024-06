Memecoin Brett und Base Ökosystem explodieren

Der Wettkampf unter den verschiedenen Blockchain-Ökosystemen hat zugenommen und ein Netzwerk ist in der Vergangenheit vermehrt positiv aufgefallen. Denn Base und die Coins darauf konnten sich hervorragend entwickeln. Was in letzter Zeit geschehen ist sowie warum Base und seine Coins eine so hohe Nachfrage erfahren, wollen wir in diesem Beitrag näher analysieren.

Ethereum-Layer-2 Base entwickelt sich hervorragend

Am heutigen Tage hat von allen Kryptosektoren der des Base-Ökosystems am stärksten profitiert. Denn die Coins haben laut den Angaben von CoinMarketCap während der vergangenen 24 Stunden ein durchschnittliches Kursplus von 19,83 % erzielt. Der nächste Sektor des heutigen Tages kommt hingegen nur auf 10,58 %.

Somit haben sich die Investoren seit den letzten Kursverlusten vorwiegend auf die Base-Coins gestürzt. Von ihnen gibt es laut CoinMarketCap mittlerweile mehr als 105 verschiedene, wobei die Dunkelziffer vermutlich wesentlich höher liegt, da nicht alle Coins auf den großen Websites gelistet sind.

Obwohl die Layer-2 Base erst rund ein Jahr alt ist, konnte sie sich bisher schon exzellent entwickeln. Denn sie stammt von der größten amerikanischen Kryptobörse Coinbase, welche in über 100 Ländern operiert und bereits auf 110 Mio. verifizierte Nutzer gekommen ist. Ebenso hat sie eine höhere Vertrauenswürdigkeit im Kryptoraum erlangt.

Der TVL (Total Value Locked) von Base und somit die in Smart Contracts auf der Sidechain gesperrten digitalen Assets hat sich seit Jahresbeginn von 437,19 Mio. USD auf mittlerweile 1,67 Mrd. USD um 282,00 % gesteigert. Im Vergleich dazu kommt die BNB Chain nach mehreren Jahren erst auf 5,12 Mrd. USD.

TVL von Base | Quelle: DeFiLlama

Aber auch in Bezug auf das On-Chain-Volumen hat sich Base zuletzt gut entwickelt. In dieser Woche stieg es um beeindruckende 30,53 % auf 4,65 Mrd. USD, was ungefähr der BNB Chain mit ihren 4,70 Mrd. USD entspricht. Einen ähnlichen Anstieg der Handelsaktivität konnte hingegen unter den führenden Chains nur Ethereum und Optimism verzeichnen, die auf 20,19 % und 16,95 % kamen.

Der Grund für die hohe Verbreitung von Base ist wie auch bei Solana vor allem auf die niedrigen Gebühren und die hohe Transaktionsgeschwindigkeit von 400 TPS (Transaktionen pro Sekunde) zurückzuführen. Jedoch soll damit noch nicht das technische Limit erreicht worden sein, sodass Base zu einer noch stärkeren Konkurrenz werden kann.

Brett und andere Coins profitieren von Base-Ökosystem

Der am höchsten bewertete Token auf der Layer-2 Base ist der Memecoin Brett. Er kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,61 Mrd. USD, womit er mit Abstand der größte Coin des Ökosystems ist.

Dies liegt unter anderem daran, dass er zu einem indirekten Maskottchen von Base geworden ist. Somit ist auch die hohe Nachfrage zu erklären, wobei der Coin allein heute um 14,8 % und in den vergangenen 30 Tagen um 268,2 % zulegen konnte.

Genau genommen handelt es sich bei Brett um einen weiteren Charakter aus der Comicserie "Boy's Club" und einen Freund von Pepe the Frog, für den ebenfalls ein Memecoin erstellt wurde.

https://x.com/BasedBrett/status/1800501768599846980

Er ist bekannt dafür, dass er Videospiele liebt und eine lässige Einstellung hat. Allerdings haben die Coins nichts mit Matt Furie, dem ursprünglichen Erfinder der Figuren, zu tun und wurden stattdessen von der Krypto-Community gestartet.

Brett wurde erst am 27. Februar für einen Preis von 0,0001203 USD eingeführt und konnte sich seitdem bereits hervorragend entwickeln. Aktuell notiert er bei einem Preis von 0,1614 USD, was somit Kursgewinnen in Höhe von 134.065 % bedeutet. An seinem Allzeithoch von 0,1933 USD war es sogar ein Gewinn von 160.582 %.

Es gibt jedoch noch einige werde Base-Coins, welche ihren Anlegern hohe Renditen beschert haben. Ein weiterer von ihnen ist DEGEN, der am 7. Januar erstmalig gelistet wurde und bis heute um 1.104.067 % gestiegen ist. Mit einem Verkauf am Allzeithoch wäre sogar ein Profit von 5.437.400 % möglich.

Ein weiteres beeindruckendes Beispiel ist der Memecoin Andy, der erst Anfang März eingeführt wurde, schon seitdem bereits ein Plus von 4.911.727 % erzielt hat. Durch ein optimales Timing wären am Allzeithoch auch 7.498.137 % erreichbar gewesen.

Neue Presale von Base-Memecoin begeistert Investoren

Das florierende Base-Ökosystem und der erwartete Bullenmarkt treiben den Optimismus der Investoren. Nicht nur die bereits gelisteten Coins auf der Blockchain entwickeln sich hervorragend. Ebenso konnte der Presale des neuen Base Dawgz mit seinem Vorverkauf bereits 1,47 Mio. USD einwerben.

Er nutzt eine Refer-and-Earn-Funktion, welche für einen starken Community-Aufbau sorgen soll. Denn auf diese Weise verdienen die Ersteller von Inhalten Belohnungen in $DAWGZ-Coins. Dies geschieht über einen Affiliate-Link, welcher einen Anteil in Höhe von 5 % der darüber abgewickelten Investitionssumme an die Werbetreibenden vergütet.

Da von Memes und Memecoins ein starker psychologischer Effekt ausgeht, kann Base Dawgz auf diese Weise eine höhere Viralität und entsprechend eine aktivere Community von Unterstützern aufbauen. Diese Eigenschaften sind insbesondere für einen Memetoken von größerer Bedeutung.

Allerdings handelt es sich um wesentlich mehr als nur einen einseitig aufgestellten Memecoin, was im schlimmsten Falle die Existenz eines Projektes gefährden kann. Denn Base Dawgz ist auch auf den Blockchains von Ethereum, BNB Chain, Avalanche und Solana verfügbar. Somit erhalten die Nutzer eine deutlich höhere Flexibilität.

Insgesamt können über den Vorverkauf 20 % der Gesamtversorgung der 8.453.000.000 $DAWGZ-Token erworben werden. Weiter 20 % sind für die Belohnungen der Staker vorgesehen, sodass auch langfristige Anreize für das Halten der Coins gegeben werden. Dies dürfte sich wiederum stabilisierend auf den Kursverlauf auswirken.

Ebenso sind 20 % für die Liquidität und somit ein gutes Handelsumfeld vorgesehen. Aber auch die 15 % für das Marketing und die 15 % für die Community-Belohnungen dürften bei der Verbreitung von Base Dawgz behilflich sein. Ebenso sind 10 % für Listings eingeplant, die tendenziell durch die leichtere Verfügbarkeit für Kursanstiege sorgen.

Noch können die Coins für 0,00502 USD erworben werden. Allerdings steigt der Preis bereits in 37 Stunden erneut um 5 % an, so wie es alle sieben Tage stattfindet. Daher sollten Interessierte besser früher handeln, um sich bestmögliche Konditionen zu sichern. Eine Staking-Rendite wird hingegen noch nicht gezahlt.

