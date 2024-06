Evotec-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 4,60 Prozent. An zwei der fünf Sitzungen ging das Wertpapier mit Abschlägen aus dem Handel. Am Donnerstag musste Evotec dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 7,08 Prozent. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Die Aussichten haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...