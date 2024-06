Weil sie nur so getan haben sollen, also ob sie arbeiten würden, sind über ein Dutzend Angestellte einer US-Großbank entlassen worden. Der entsprechenden Meldung zufolge sollen sie ihre "Aktivitäten an der Computertastatur simuliert" haben. Nachdem in der Coronazeit Arbeit, da, wo es möglich war, vorrangig im Homeoffice erledigt wurde, haben zuletzt viele Firmen ihre Mitarbeiter:innen wieder zurück ins Büro zitiert. Bei vielen Chef:innen dürfte hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...