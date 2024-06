SHIB, WIF, PEPE: Meme Coins verzeichnen heute erneut Rückgänge

Der Kryptomarkt erlebt erneut eine Phase der Unsicherheit, und auch die Meme Coins bleiben nicht verschont. Heute mussten Shiba Inu (SHIB), Dogwifhat (WIF) und Pepe (PEPE) signifikante Verluste hinnehmen. Diese Entwicklungen werfen Fragen über die kurzfristige Stabilität und das Vertrauen der Anleger in diese volatilen Kryptowährungen auf.

SHIB fällt auf 0,00002 Dollar Support zurück

Unter den Meme Coins zählte Shiba Inu im letzten Monat zu den größten Verlierern. Mit einem Wertverlust von fast 20 % fiel der Coin von Spitzenwerten bei über 0,000028 Dollar auf aktuell 0,000021 Dollar zurück. Glücklicherweise gelang es SHIB zumindest vorerst, den wichtigen Support bei 0,00002 Dollar zu halten. Ob dies jedoch in den kommenden Tagen weiterhin gelingen wird, ist derzeit noch fraglich.

Der Rückgang des Shiba-Inu-Kurses folgt einer längeren Korrekturphase, die seit dem Erreichen seines Zwei-Jahres-Hochs von 0,000037 Dollar Anfang März andauert. Mit dem Wertverlust der letzten Woche von über 10 % hat SHIB in dieser Korrekturphase nun einen neuen Tiefststand erreicht, was erst einmal sehr bearisch für die kommenden Wochen und Monate aussieht.

Quelle: CoinMarketCap.com

Die Marktkapitalisierung von Shiba Inu ist dadurch auf circa 12,2 Milliarden Dollar zurückgefallen. In den letzten 24 Stunden sank auch das Handelsvolumen um über 60 % auf unter 200 Millionen Dollar, was deutlich macht, dass sich Anleger aktuell wenig für diesen Coin interessieren.

Sollte es den Bullen gelingen, den 0,00002-Dollar-Support zu halten, könnte es für SHIB in den kommenden Tagen wieder aufwärts in Richtung 0,000025 Dollar gehen. Sollte dieses wichtige Kursniveau jedoch verloren gehen, sehen die Aussichten deutlich bearisch aus und ein Wertverlust in Richtung des nächstgelegenen Supports bei 0,000015 Dollar wird realistisch.

WIF versucht sich über 2,50 Dollar zu halten

Auch Dogwifhat hatte schwer unter dem jüngsten negativen Momentum im Meme Coin Space zu leiden. Sein Wert fiel im letzten Monat um über 15 % und innerhalb der letzten Woche um mehr als 6 %. Allerdings scheint es für WIF etwas optimistischer auszusehen als für Shiba Inu.

Dem Coin gelang heute bereits eine Erholung um knapp 6 %, nachdem er vorgestern und gestern die wichtigen Supportniveaus bei 2,20 und 2,30 Dollar erfolgreich verteidigen konnte. Dogwifhats WIF Coin befindet sich damit nach wie vor in der Konsolidierungsphase, die sich seit dem Erreichen seines bisherigen Allzeithochs Ende März bei knapp fünf Dollar gebildet hat. Seitdem bewegt sich der Coin in einer Spanne zwischen 2,20 und 3,80 Dollar und konnte bisher keine weitere Rallye nachhaltig einleiten.

Quelle: CoinMarketCap.com

Gleichzeitig ist es jedoch als sehr positiv zu beurteilen, dass der Coin innerhalb dieses gesamten Zeitraums nicht unter 2,20 Dollar gefallen ist und dieses Niveau auch diesmal verteidigen konnte. Das deutet auf eine gewisse Stabilität hin und zeigt, dass es eine starke Unterstützungsbasis gibt.

Mit einer Marktkapitalisierung von über 2,5 Milliarden Dollar verteidigt WIF auch seinen Stand als 41. größte Kryptowährung am Gesamtmarkt und als viertgrößter Meme Coin überhaupt. Die Tatsache, dass der Coin trotz des allgemeinen negativen Trends im Meme Coin Space eine Erholung zeigen konnte, könnte darauf hindeuten, dass Anleger weiterhin Vertrauen in das langfristige Potenzial von WIF haben.

PEPE fällt nach letztem Allzeithoch immer weiter in Richtung 0,00001 Dollar Marke

Bei PEPE sah die Wertentwicklung innerhalb der letzten Monate anders aus als bei vielen anderen Meme Coins. Interessanterweise erreichte dieser drittgrößte Meme Coin mit einer Marktkapitalisierung von aktuell knapp 5 Milliarden Dollar sein Allzeithoch erst Ende Mai, was ihn gewissermaßen antizyklisch zu den meisten anderen Meme Coins verhielt. Das Allzeithoch lag bei fast 0,0000018 Dollar.

Von diesem Höchststand ging es für den Coin jedoch innerhalb der letzten drei Wochen wieder signifikant bergab. Erst innerhalb der letzten drei Tage erreichte er einen neuen Tiefststand bei 0,0000011 Dollar. Von diesem Tiefpunkt konnte er sich leicht erholen und liegt aktuell bei 0,0000012 Dollar. Es wird nun sehr spannend sein zu beobachten, ob PEPE dieses Niveau auch in den kommenden Tagen halten kann oder ob noch eine tiefere Korrektur beziehungsweise eine längerfristige Konsolidierung bevorsteht.

Quelle: CoinMarketCap.com

Denkbar wäre es, dass PEPE noch einmal auf die psychologisch wichtige 0,0000010 Dollar-Marke zurückfällt, diese testet und dann möglicherweise einen erneuten Aufschwung erlebt. Derzeit zeichnet sich bei PEPE jedoch, wie auch bei anderen Meme Coins, ein starker Rückgang im Handelsvolumen ab, welches in den letzten 24 Stunden um knapp die Hälfte auf 500 Millionen Dollar einbrach. Auch hier scheint das Anlegerinteresse rückläufig zu sein.

Trotz all dieser Negativität gibt es jedoch auch Meme Coins, die nach wie vor hohe Investitionssummen anziehen können und sich sogar noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye befinden. Ein gutes Beispiel dafür ist der SEAL Coin des neuen Solana Meme Coin Projektes Sealana.

SEAL könnte jetzt eine interessante Investitionsalternative zu bereits etablierten Meme Coins darstellen

Der SEAL Coin ist ein klassischer Meme Coin, der auf der Solana Blockchain basiert. Wie bei Meme Coins üblich, setzt SEAL auf die Generierung von Hype, eine starke Community und ein humorvolles, innovatives Maskottchen. Das Maskottchen wird bei Sealana durch eine fette, faule Robbe repräsentiert, die für den Coin namensgebend ist. Mit ihrem patriotischen Gamer-Lifestyle erinnert diese Robbe stark an den populären Charakter "The Gamer Guy" aus der Serie South Park.

Wie es für neue Meme Coins mittlerweile typisch ist, verfolgt Sealana ein Pre-Sale-Modell. In diesem Modell können Anleger aktuell noch zu stark vergünstigten Konditionen vor dem Rest des Marktes und dem ersten Börsenlisting in die Kryptowährung investieren. Ein Coin kostet derzeit nur 0,022 Dollar, und es wurden bereits über 4 Millionen Dollar an Investitionen geraised. Der Pre-Sale wird in etwa neun Tagen enden, sodass Anleger nur noch wenige Tage Zeit haben, von diesen vergünstigten Konditionen zu profitieren.

Jetzt in Sealana investieren

Quelle: Sealana.io

Ein wesentlicher Faktor für den potenziellen Erfolg von Sealana ist die zugrunde liegende Solana Blockchain. Diese ist besonders attraktiv für Meme Coins aufgrund ihrer hohen Transaktionsgeschwindigkeit und den geringen Transaktionskosten. In den letzten Monaten hat die Solana Blockchain bereits mehrere Top-Kryptowährungen hervorgebracht, darunter den WIF Coin von Dogwifhat. Weitere positive Beispiele sind die Meme Coins BOME und SLOTH, die ebenfalls starke Rallyes erlebten.

Sealana konnte bereits in der Pre-Sale-Phase eine beeindruckende Community aufbauen. Mit über 10.000 Followern auf Twitter und mehr als 10.000 Abonnenten auf Telegram scheinen die Chancen für einen großen Hype zum Börsenlisting und eine positive Wertentwicklung gutzustehen.

Jetzt SEAL kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.