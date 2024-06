Diese 3 Coins könnten im Sommer einen Gewinn von x25 erzielen

Der Kryptomarkt gab in den letzten Wochen nicht viel an Gewinnen her. Obwohl es eigentlich von allen Seiten hieß, dass der Markt explodieren werde oder zumindest nach oben ausbrechen, passierte doch das genaue Gegenteil. Der Markt lief in die Korrektur. Die erhoffte treibende Wirkung um die Zulassung der Ethereum-ETFs ließ - zumindest bisher - vollkommen aus. Auf X finden sich bereits zahlreiche Memes von Nutzern, die verzweifelt darauf hoffen, dass der ETF-Effekt noch zum Tragen kommt.

Das wird er höchstwahrscheinlich auch, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das vor dem tatsächlichen Start der börsengehandelten Ether-Fonds geschieht. Glücklicherweise mehren sich derzeit von mehreren Seiten die Meldungen, dass der Handelsstart der ETFs bereits am 2. Juli sein könnte. Selbst der erklärte Kryptoskeptiker und SEC-Vorsitzende Gary Gensler hat bestätigt, dass er mit dem Handel der ersten Ethereum-Fonds bereits im Sommer rechnet. Das würde wahrscheinlich den gesamten Markt steil nach oben treiben. Besonders 3 kleinere Coins, die derzeit noch im Presale stehen, könnten davon enorm profitieren.

(Die News über die Zulassung der Ethereum-ETFs haben zwar erst einen Anstieg ausgelöst, seitdem ist aber nicht viel Positives passiert - Quelle: Tradingview)

Coin #1: $PLAY

$PLAY wird bald der In-Game-Coin eines Spiels namens Playdoge sein, das derzeit ebenfalls kurz vor der Veröffentlichung steht. In diesem geht es darum, den Doge, der als Haustier fungiert, zu hegen und zu pflegen. Außerdem möchte er gut bespaßt werden, im besten Fall mit Minispielen, die mit dem erwähnten $PLAY-Token gekauft werden können. Dafür gibt es auch eine Play to Earn-Funktion, über die sich die Spieler ihre Token verdienen können. Vorausgesetzt, dass sie sich gut um ihren Doge kümmern. Das gesamte Spiel ist stark an die beliebten Tamagotchis der 90-er Jahre angelehnt.

($PLAY erfreut sich bereits im Presale einer gigantischen Nachfrage und erhöht bald den Vorverkaufspreis - Quelle: playdoge.io)

$PLAY wird auf der Binance Smart Chain gehandelt und vorerst auf dezentralen Börsen gelistet. Allerdings sieht die Roadmap auf der Website auch ein CEX-Listing vor. Dieses könnte durch die Anbindung an die Binance-Blockchain und auch auf weitere Chains, auf der $PLAY handelbar sein wird, enorm erleichtert werden, da das Handelsvolumen dadurch sehr hoch sein könnte.

Verschiedene Analysten haben den Coin bereits unter die Lupe genommen und attestieren ihm ein Potenzial von 1.000 % nach dem Start. Schon im Vorverkauf sammelte der Token fast 4,6 Mio. Dollar ein. Allerdings könnte die Nachfrage nach dem Coin nach dem Listing enorm ansteigen. Für Anleger bedeutet das, dass der Presale wohl die letzte Chance darstellen könnte, den Coin so günstig zu kaufen.

Coin #2: $DAWGZ

$DAWGZ ist ebenso wie $PLAY ein Coin aus der Hundefamilie, der ebenfalls erst im Vorverkauf steht, allerdings sogar eine noch höhere Nachfrage hat. Es dauerte nur wenige Tage, bis die 1 Mio. Dollar an Investorengeldern voll war und jetzt bewegt sich der Coin bereits zielstrebig auf die 2-Mio.-Dollar-Marke zu. Die große Besonderheit an $DAWGZ ist, dass der Token ein sogenannter Multichain-Coin ist. Dadurch kann er auf Base sowie Avax, der Binance Smart Chain sowie auf der Solana- und Ethereum-Blockchain gehandelt werden.

($DAWGZ gibt im Vorverkauf Vollgas und kann so fast 1,5 Mio. Dollar innerhalb weniger Tage einsammeln - Quelle: basedawgz.com)

Das sollte ein Listing an den zentralen Börsen erleichtern, was laut Roadmap bereits in naher Zukunft geplant ist. Sollte dieses tatsächlich erreicht werden, könnte der Kurs nahezu explodieren. Nicht umsonst sprechen verschiedene

Analysten von $DAWGZ als einen Coin der bald schon Millionäre erschaffen könnte. Neben seinen zahlreichen anderen Vorteilen bietet der Token außerdem auch eine Staking-Funktion an, mit der sich Investoren eine fortlaufende Einnahmequelle erschließen können.

Coin #3: Sealana

Sealana ist im Gegensatz zu den vorherigen beiden Coins der Inbegriff eines Meme-Coins. Sealana erfüllt nur eine Funktion: Seinen Anlegern hohe Gewinne zu erzielen. Und so wie es derzeit aussieht, könnte das tatsächlich geschehen, denn der Meme-Coin hat einen fantastischen Presale hinter sich, in dem weit über 4 Mio. Dollar eingesammelt wurden und der in 9 Tagen endet.

(Sealana beendet bald seinen Presale und geht in wenigen Tagen mit über 4 Mio. Dollar eingesammelten Kapital an die Börse - Quelle: Sealana.io)

Ab dann wird der Coin, der auf dem Solana-Ökosystem basiert, auf dezentralen Börsen gelistet und einige Analysten glauben, dass der Kurs dann sprunghaft um bis zu x100 explodieren könnte.

Um Sealana zu kaufen, müssen Investoren nur die Website besuchen. Dort finden sie die Adresse einer Wallet, an die sie ihre Solana-Token schicken und dafür direkt beim Start eingebucht bekommen.

