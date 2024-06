$WIF auf der Überholspur - Steigt der Coin in den nächsten 2 Wochen um über 90 Prozent?

Die letzten Wochen ging es am Kryptomarkt eher ruckelig zu. So gut wie alle großen Coins wie Ethereum, Bitcoin, Solana und viele mehr machten statt der vorhergesagten neuen Höchststände ein Minus im Kurs. Manche Meme-Coins traf es sogar noch härter. In einigen Coins, die in den Wochen zuvor noch als Stars gefeiert wurden, gab es Verluste von -40 %, -50 % und mehr. Manche Analysten sprachen gar von einem Meme-Coin Crash.

Das hat so manchen Anleger geschockt. Über das Wochenende scheint sich der Markt hingegen gefangen zu haben. Viele größere und kleinere Coins laufen wieder nach oben. Besonders stark heute für den Sonntagshandel: Dogwifhat ($WIF). Der 4. größte Meme-Coin, mit einer Marktkapitalisierung von fast 2,6 Mrd. Dollar, schaffte in den letzten 24 Stunden eine Performance von über 9 %. Und es sieht derzeit so aus, als wäre das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

($WIF schafft in den letzten 24 Stunden eine Performance von über 9 % - Quelle: coinmarketcap.com)

Analyst entdeckt Umkehrformation in $WIF

Der Kursanstieg und das weitere Potenzial von $WIF haben schon so manchen Analysten auf den Plan gerufen. So erklärte heute auch der bekannte Analyst, Trader Elja der bereits in der Forbes 40 under 40 aufgelistet wurde, seinen Abonnenten in einem Tweet, dass er eine umgekehrte Schulter-Kop-Schulter-Formation im Chart von $WIF erkennt. Diese gehört zu den markantesten Umkehrformationen in der Technischen Analyse und bedeutet in 90 % der Fälle, dass ein Trendwechsel bevorsteht. Im Falle von $WIF wird dieser Trendwechsel der Statistik nach, nach oben vollzogen.

$WIF inverse head and shoulder!



A new ATH by month end loading? pic.twitter.com/ligFPT33Yr - Elja (@Eljaboom) June 16, 2024

Nächster Stopp Allzeithoch

Das letzte Alltime High wurde in Dogwifhat ($WIF) vor etwa 3 Monaten im März bei 4,85 $ markiert. Das liegt zum jetzigen Zeitpunkt in etwa 90 % von der aktuellen Kursmarke entfernt. In einem starken und dynamischen Meme-Coin wie $WIF könnte eine solche Bewegung aber schnell vollzogen werden. Natürlich müsste da auch der Gesamtmarkt mitziehen und wieder etwas optimistischer werden, allerdings dürfte dies nach zahlreichen Meldungen darüber, dass die Ethereum-ETFs womöglich schon im Juli handelbar sein werden, nur eine Frage der Zeit sein. Ein gutes und realistisches Kursziel für die nächste Bewegung könnten hier 5 Dollar sein.

(Das Kursziel für die nächste Bewegung liegt bei 5 Dollar, was vom jetzigen Kurs aus etwa +92 % wären - Quelle: Tradingview)

Immer lauter werden die Rufe der verschiedenen Analysten, dass die Altseason vor der Tür stehe. Diese könnte, ausgelöst durch die Ethereum-ETFs im Sommer, auch den Meme-Coin-Bereich wieder explodieren lassen. Zahlreiche Coins wie $WIF könnten sich verdoppeln oder sogar verdreifachen. Andere Coins, die sich erst im ICO befinden, könnten sogar eine x10 oder x20 Performance nach dem Start hinlegen. Ein Beispiel dafür ist Sealana, ein Coin der ebenso wie $WIF auf der Solana-Blockchain basiert und in wenigen Tagen an den Start geht.

Sealana steht in den Startlöchern

Sealana ist ein Meme-Coin mit einer South Park Robbe als Meme, die das Ziel hat, der größte Coin im Solana-Ökosystem zu werden. Durch die Anbindung an die kostengünstigste und schnellste Blockchain sind Transaktionen mit Sealana preiswert und zugleich schnell abgewickelt. Sealana wird einen gesperrten Liquidity-Pool haben, wodurch Investoren wissen, dass der Coin absolut seriös ist und ein sicheres Handelsumfeld schafft. Gekauft werden kann Sealana ganz einfach über die Website, oder indem Solana an die dort angegebene Wallet geschickt wird.

(Sealana startet in nur 9 Tagen. Investoren haben jetzt also die letzte Gelgenheit von vort dem Listing an dezentralen Börsen einzusteigen - Quelle: sealana.io)

Die Sealana-Token werden dann direkt beim Start an die Wallet der Käufer geschickt. Die Nachfrage an Sealana war schon im Vorverkauf enorm und das verwundert nicht, da die Analysten Meinungen von einer x10 bis sogar einer x100 Performance nach dem Start reichen.

Im Laufe des Vorverkaufs wurden bereits über 4 Mio. Dollar eingesammelt und dieser endet in wenigen Tagen. Für Investoren, die den Coin bisher nicht in der Wallet halten, könnte dies die letzte Gelegenheit darstellen, Sealana zu einem so günstigen Preis zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.