Krypto News: Dogwifhat explodiert durch Mike Novogratz. Erst der Anfang?

Seit einiger Zeit beschäftigen sich immer mehr Persönlichkeiten mit den ursprünglich nur zum Spaß erfundenen Memecoins. Zu einigen von ihnen gehören unter anderem Entwickler von seriösen Web3-Projekten unterschiedlichster Sektoren, Politiker wie Donald Trump und Stars wie Iggy Azalea und Andrew Tate. Aber auch immer mehr institutionelle Anleger haben die Memecoins mit in ihre Portfolios aufgenommen. Warum Dogwifhat am heutigen Tage genau explodiert ist, zeigen wir im folgenden Beitrag.

Dogwifhat profitiert von Unterstützung institutioneller Investoren

Seit dem 31. März ist der Solana-Memecoin Dogwifhat verstärkt unter Druck geraten. Durch die gestiegenen Inflationsdaten und die erwartete Verzögerung der Senkung der Leitzinsen in den USA kam es zu einer Korrektur des Kryptomarktes, welche vor allem bei den volatileren Memecoins zu starken Kursverlusten geführt haben.

Von seinem Allzeithoch von 4,92691 USD kam es zu einem Abverkauf bis auf 1,90303 USD, was einem Verlust von 61,37 % entspricht. Allerdings hatte Dogwifhat am 14. Juni ein höheres Tief ausgebildet und konnte seitdem wieder an Schwung gewinnen.

Insbesondere am heutigen Tage hat Dogwifhat unter den Top 10 der führenden Memecoins mit einem Plus von 9,23 % nach Brett mit seinen 12,52 % am zweitbesten abgeschnitten. Zurückzuführen ist dies vorwiegend auf einen Tweet von Mike Novogratz, dem Geschäftsführer von Galaxy Digital.

https://x.com/novogratz/status/1801930212814262766

Seine Worte finden innerhalb des Kryptoraumes eine große Beachtung. Am 15. Juni hatte er auf seinem X-Profil gefragt, ob jemand weiß, wo man einen dieser Hüte des Hundes kaufen könne. Denn es würde sich seiner Meinung nach um ein gutes Geschenk für jemanden handeln, den er kennt.

Tatsächlich gibt es einen Fanshop für Dogwifhat, welcher genau diese pinkfarbenen Wollmützen verkauft. Möglicherweise war dies auch Novogratz bekannt, da sie auf dem Profil des WIF-Coins zu sehen sind. Sie werden von einigen Community-Mitgliedern für Guerilla-Marketing-Strategien verwendet.

https://x.com/captain_siesta/status/1784954173382959217

So wurde von einem X-Nutzer in verschiedenen Ländern Südamerikas die Mützen auf diversen Statuen in Stadtparks und mehr gesehen. Auf diese Weise können mit verhältnismäßig günstigen Methoden viele Menschen auf Dogwifhat aufmerksam gemacht werden, wovon wiederum die Nachfrage profitieren könnte.

Dennoch hat der Tweet von Novogratz noch nicht den Optimismus von zuvor vollständig zurückgeholt. Aktuell ist das Handelsvolumen mit 264,27 Mio. USD noch deutlich unter den zuletzt verzeichneten Niveaus. Zuvor hat es $WIF auf seinem Hoch bis auf 1,4 Mrd. USD geschafft. Aber auch ansonsten lag er die meiste Zeit über 500 Mio. USD und wird somit nun nur noch rund halb so viel gehandelt.

Dogwifhat wird von institutionellen Investoren in Visier genommen

Novogratz hat sich auch schon zuvor positiv über Memecoins geäußert. Seiner Ansicht nach machen sie einen großen Anteil der Kryptomarktes aus. Ebenso bezeichnete er sie sogar als einen "Grundstein der Kryptowirtschaft". Außerdem erwähnte er, dass sein gesetzlicher Sohn ein erfolgreicher Memecoin-Investor sei. Dieser hält beispielsweise Dogecoin und Dogwifhat.

Als Gründe für seine positive Haltung zu Memecoins nannte er unter anderem ihren kulturellen Einfluss und ihr finanzielles Potenzial. Damit spielt Novogratz vermutlich auf die hohen Kursanstiege an, welche die Memecoins in diesem Jahr verzeichnet haben.

Laut einer Studie von Coingecko haben sie im ersten Quartal 4,6-mal größere Gewinne als der nächste Kryptosektor erzielt, wobei ihr Kursplus bei durchschnittlich 1.313 % lag. Aber auch das hohe DEX-Handelsvolumen von bis zu 67 % in diesem Jahr sowie der Erfolg, den sie Blockchains wie Solana beschert haben, unterstreichen seine Behauptungen.

DEX-Handelsvolumen der verschiedenen Kryptosektoren | Quelle: Dune - @cryptokoryo

Nach den Worten von Novogratz kommt es bei den Memecoins darauf an, dass man den richtigen Coin auswählt oder sogar selbst erstellt. Wichtig dabei ist hauptsächlich, dass dieser eine hohe Resonanz mit dem digitalen Zeitgeist und Humor erreicht.

Laut Berichten von Bybit kaufen institutionelle Investoren vorrangig die etablierteren Memecoins. Dies liegt daran, dass sie eine höhere Liquidität und aufgrund ihrer Etablierung ein geringeres Risiko haben. Zu den beliebtesten Memetoken von ihnen gehören in absteigender Reihenfolge primär Doge, Pepe, Shiba Inu und Bonk.

Ebenso hat der Venture Capitalist Stratos bekannt gegeben, dass er in Dogwifhat investiert hat, als dieser für einen Preis von 0,01 USD verfügbar war. Somit konnte er schon früh den Memecoin ausfindig machen und würde mittlerweile auf einem Gewinn in Höhe von 25.600 %.

Insbesondere frühe Investoren profitieren von Memecoins am meisten, da mit einem Einstieg im Presale lebensverändernde Renditen möglich sind. So erzielte Dogwifhat ein Kursplus von bis zu 362.006.513 %, aber auch jüngere Coins wie Jeo Boden konnten schnell um 96.022.767 % steigen. Besonders beeindruckend war Fuck Madonna mit kurzzeitig bis zu 9.491.564.067.387 %.

Memecoin-Presale von WienerAI erzielt fast 6 Mio. USD

Eine frühe Einstiegsmöglichkeit in einen besonders vielversprechenden Memecoin bietet nun der Vorverkauf von WienerAI. Denn dieser kombiniert zwei der renditestärksten und gefragtesten Kryptosektoren in nur einem Coin.

Im Gegensatz zu Dogwifhat hat er sogar einen realen Nutzen und kann somit für eine natürliche Nachfrage sorgen. Diese kann neben den spekulativen Interessen für eine Stabilisierung des Kurses sorgen. Ebenso gibt es dem Memecoin eine deutlich höhere Zukunftssicherheit.

Entwickelt wird von WienerAI ein KI-Trading-Ökosystem, welches fortschrittliche Tools für den Handel von Kryptowährungen an dezentralen Kryptobörsen bietet. Sie sollen sich vergleichbar mit ChatGPT verwenden lassen, allerdings mit Ausrichtung auf das Trading.

Somit kann die Komplexität der Trading-Algorithmen für die Kleinanleger vereinfacht und das revolutionäre Potenzial von KIs beim Investieren besser zunutze gemacht werden. Dabei werden Anleger endlich die Vorteile versprochen, auf welche sie schon lange gewartet haben.

WienerAI könnte einen der größten Missstände der Finanzmärkte beseitigen, da laut Risikohinweisen 90 % der Trader dauerhaft Verluste erleiden. Daher werden sie auch von den institutionellen Anlegern als "dumb money" bezeichnet.

Schließlich müssen sie sich im Wettkampf mit großen Teams aus Finanzexperten und künstlichen Intelligenzen behaupten. Dabei helfen ihnen künftig fortschrittliche KI-Prognosen, Handelsroboter, MEV-Schutz und einiges mehr.

WienerAI hat mit seinem Vorverkauf schon mehr als 5,85 Mio. USD eingenommen. In der jetzigen Phase werden die $WAI-Token noch für einen Preis von 0,000719 USD angeboten, wobei in weniger als 2 Tagen die nächste Erhöhung stattfindet.

Neben den Buchgewinnen durch Preiserhöhungen erhalten frühe Anleger schon jetzt eine Staking-Rendite in Höhe von 194 % pro Jahr. Mit dieser könnte sich der Coin stabiler als andere entwickeln, da leichter das Kapital gebunden wird.

