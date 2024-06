München (ots) -Nur magere 11 Torschüsse, die wenigsten Treffer bislang - Hauptsache gewonnen. Dem Favoriten England reicht zum Auftakt ein sehr guter Jude Bellingham beim zähen 1:0-Sieg gegen harmlose Serben. MagentaTV-Experte Owen Hargreaves hatte seinen Landleuten schon zur Pause nur eine "ok-Leistung" bescheinigt, danach erklärte der Ex-Bayern-Spieler: "Das Spiel war nicht Weltklasse. Nur Jude war Weltklasse. England muss viel besser spielen, wenn sie das Turnier gewinnen wollen!" Matchwinner und MVP Bellingham: "Das Tor war auch so geplant. Den Ball in der Mitte zu bekommen, mich in der Box zu zeigen. Ich wollte meine Form mit in die EM hineintragen und mein Selbstvertrauen aufrechterhalten. Ich bin bereit, alles zu geben, um auch das Turnier zu gewinnen." Für Harry Kane gab's von Owen Hargreaves dagegen kein Lob: "Harry Kane hatte nicht seinen besten Tag!" Immerhin rettete der Bundesliga-Torschützen-König einmal bei einem von 6 serbischen Torschüssen. "Komplett mechanisch, wenig Spielfreude" bewertete MagentaTV-Reporter Jan Platte die englische Spielweise.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom England-Spiel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Bei MagentaTV laufen bis zum EM-Finale am 14. Juli insgesamt in 150 Live-Stunden und alle Spiele. Morgen finden 3 Partien statt. Zum Auftakt von EM-Tag 4 gibt es ab 13.30 Uhr bei Magenta TV Rumänien gegen die Ukraine. Im Anschluss muss Belgien gegen die Slowakei ran - live ab 17.15 Uhr. Das Topspiel des Tages ab 20.15 Uhr bestreiten Österreich und Turnierfavorit Frankreich. Im Studio sind die Experten Michael Ballack und Tabea Kemme, Laura Wontorra und Sascha Bandermann führen durchs Programm. Bellingham erklärt Tor: "War genauso geplant"Matchwinner Jude Bellingham erklärt sein einstudiertes Siegtor, bei er sich nach 50 Meter Anschleichen wie ein Löwe in die Flanke warf: "Das war tatsächlich so geplant, den Ball in der Mitte zu bekommen, mich in der Box zu zeigen. Ich wollte meine Form mit in die EM hineintragen und mein Selbstvertrauen aufrechterhalten."Bellingham ist hin und wieder auch in Nickligkeiten verwickelt, mit Serbies Kostic lag er auch kurz im Clinch: "Ich muss mich natürlich daran gewöhnen. Ich bin damit oft noch nicht so richtig mit umgegangen, habe mich dann oft in kleine Zwists verwickeln lassen. Das mache ich jetzt nicht mehr. In den nächsten 6, 7 Spielen bin ich bereit, alles zu geben, um die Trophäe zu gewinnen." Kane: "Unglaublicher Bellingham!"FC Bayern-Star Harry Kane weiß, bei wem er sich nach dem Auftakt-Sieg zu bedanken hat: "Wenn man sieht, wie Jude Bellingham spielt, was der für ein Selbstvertrauen hat - das ist unglaublich. Wenn du auf seiner Position spielst, musst du auch erstmal in die Box gehen und die Tore so machen." MagentaTV-Experte Owen Hargreaves ist noch nicht begeistert von seinen Engländern: "Hauptsache gewonnen. Das Spiel war nicht Weltklasse. Jude Bellingham war Weltklasse. Aber sonst hat England nicht wirklich super gespielt. Das ist oft so bei Turnieren - auch bei so ersten Spielen. Serbien war ordentlich, aber England muss viel besser spielen, wenn sie das Turnier gewinnen wollen." Hargreaves schwärmt schon zur Pause von Jude Bellingham: "Der Einzige, der auf seinem Niveau spielt, ist Jude Bellingham. Der spielt unglaublich in der 1. Halbzeit. (...) Er ist ein super Fußballer, aber seine Präsenz in diesem Spiel ist unglaublich. Er sucht die Zweikämpfe - und das ist auch die Stärke an ihm. Fußballerisch ist er top, aber seine Mentalität ist das Beste an ihm, finde ich." Hargreaves erinnert sich: "Elfmeterschießen war unser Kryptonit."MagentaTV-Experte Owen Hargreaves schwelgt vor dem Spiel in Erinnerungen an seine 1. EM im Jahr 2004: "Ich finde, 2004 war unsere beste Mannschaft: David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Michael Owen - schon eine unglaubliche Mannschaft. Normalerweise muss man mit dem Kader etwas gewinnen. Aber irgendwie hat es daran gefehlt, eine Mannschaft aus diesen super Einzelspielern herauszubekommen. (...) Elfmeterschießen war unser Kryptonit."2004 scheitert England im Elferschießen an Portugal. Moderator Sascha Bandermann merkt aber an, dass Hargreaves seinen Elfer verwandelte. Der MagentaTV-Experte entgegnet scherzhaft: "Wahrscheinlich, weil ich 10 Jahre in Deutschland gespielt habe. Wir haben viel Elfmeter geübt." Eriksens Galgenhumor: "Habe jetzt schon mehr Spiele absolviert als bei der letzten Europameisterschaft"Ein kleines Märchen war sein 1:0 gegen Slowenien - Dänemarks Torschützen Christian Eriksen. Er erklärte dann zu seinem emotionalen EM-Comeback nach seinem Herzstillstand beim letzten Turnier und nun mit bemerkenswertem Humor: "Es war schön. Ich habe jetzt schon mehr Spiele absolviert als bei der letzten Europameisterschaft. Das ist für mich schon ein Erfolg. Und dann noch ein Tor zu schießen und damit ins Turnier zu starten, ist ein guter persönlicher Auftakt." 