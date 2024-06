Der Kurs der Aixtron-Aktie zeigt sich mit einem aktuellen Wert von 20,41 € und einem Wochenrückgang von 3,82% weiterhin unter Druck, trotz zuletzt aufkeimender Hoffnung durch die Erholung nach neuen Tiefstständen. Nach einer positiv aufgenommenen Investorenkonferenz sind Experten dazu übergegangen, erhöhte Aussichten auf eine baldige Besserung der Lage zu vermuten. Besonders die Eröffnung eines neuen Produktionsstandorts in Italien und positive Impulse aus dem europäischen Branchenumfeld scheinen das Interesse der institutionellen Anleger, sowie eine Reihe optimistischer Analystenbewertungen, geweckt zu haben. Diese sehen weiterhin ein erhebliches Erholungspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Blick in die Zukunft

Trotz des derzeit schwachen Kurses erwarten Marktbeobachter in den kommenden Monaten eine Trendwende. Branchenexperten verweisen auf erste Anzeichen für eine Bodenbildung in den Lagerbeständen der Kunden und damit einhergehende verbesserte Umsätze in der zweiten Jahreshälfte. Darauf stützt sich auch die Prognose, die für die Aktie weiterhin eine erhebliche Wachstumsmöglichkeit sieht, selbst wenn sich der Markt kurzfristig noch verhalten zeigt. Die Überzeugung, dass die momentane Skepsis nicht den langfristigen Aussichten gerecht wird, stimmt Analysten für die Zukunft der Aktie optimistisch.

