Das Rennen um einen Platz im deutschen Leitindex DAX bleibt spannend. Nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan dürften bei der regulären Überprüfung im September nun wohl nur zwei Veränderungen anstehen, statt der zuletzt diskutierten drei.Analyst Pankaj Gupta erwartet weiterhin, dass Scout24 und GEA Group aus dem MDAX in den DAX aufrücken. Dafür würden voraussichtlich Porsche AG sowie der Pharma- und Laborausrüster Sartorius in den MDAX absteigen.Zuvor hatte Gupta auch die VW-Dachgesellschaft Porsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär