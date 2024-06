ACHTUNG...: Dank finanzieller Flexibilität und erneuerbaren Energien kann die Vormachtstellung weiter ausgebaut werden!

Anzeige / Werbung

Auch bei Kreditkonditionen sind Kooperation und Koordination entscheidende Hebel, um weiteres Wachstum zu ermöglichen.

genau diese Hebel haben Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) und seine insgesamt 15 Kreditgeber nun gemeinsam in die Hand genommen. Das Ergebnis: mit der frühzeitigen und vorausschauenden Anhebung der Kreditvereinbarungen wird die finanzielle Flexibilität des Edel- und Industriemetalle-Mega-Players deutlich vergrößert.

Von derzeit einer 2,5-fachen Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA steigt der "Kreditrahmen" nun auf das 3,5 fache für den Zeitraum 30. Juni 2024 bis einschließlich 30. Juni 2025. Für das zweite Halbjahr 2025, also vom 31. Juli 2025 bis einschließlich 31. Dezember 2025, gilt dann ein Verschuldungsgrad von 3,0x Nettoverschuldung. Diese und weitere Feinjustierungen in Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) Finanzierungsplan sichern dem südafrikanischen Gold- und Platingruppenmetallen ("PMG')-Powerplayer größtmögliche Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten.

Schließlich erreichte die Nachfrage nach Platin im ersten Quartal dieses Jahres einen Rekordwert von fast 2.000 Kilo-Unzen (koz), getrieben vor allem durch die Schmuck- und Automobilindustrie. Bei letzterer stieg die Nachfrage nach Platin laut World Platinum Investment Council um phänomenale 832 koz, das höchste Plus seit gut sieben Jahren.

Quelle: World Platinum Investment Council Platinum Quarterly, Q1 2024

Starke Treiber waren hierbei steigende Produktionszahlen von Hybridfahrzeugen und ein verstärkter Einsatz von platinreichen Trimetall, das für Katalysatoren benötigt wird.

Platin-Defizit und strategische Umstrukturierung schaffen spannende Perspektiven!

Parallel zu diesem satten Appetit nach Platin nahm das Angebot nach dem begehrten Metall ab und sank mit 1.625 koz auf den zweitniedrigsten Stand seit Veröffentlichung des vom World Platinum Investment Council herausgegebenen Platinum Quarterly. Unterm Strich ergab sich dadurch in Q1-2024 ein Marktdefizit von beachtlichen 369 koz.

Quelle: World Platinum Investment Council Platinum Quarterly, Q1-2024

Getrieben von diesen günstigen Winden, schafft die jetzt vereinbarte Anhebung der Kreditvereinbarungen beste Voraussetzungen für eine noch robustere Bilanz und dient Sibanye-Stillwater zudem auch als Unterstützung für die umfassenden strukturellen Umstellungen, die das Unternehmen unter anderem mit der Schließung vom Schacht "Kloof 4' und der Neuaufstellung seiner "PGM'-Aktivitäten in den USA bereits seit Ende 2023 fokussiert umsetzt.

Dank seines proaktiven Zugehens auf seine Kreditpartner und deren Vertrauen in das Wachstumspotenzial dieser robusten Ausnahmeerscheinung auf dem globalen Metall-Markt, kann Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) nun also einen weiteren Gang hochschalten und seine Dynamik weiter entfalten.

Das sieht auch Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, so und sagte:

"Die frühzeitige Anhebung unserer Kreditvereinbarungen und die Evaluierung von unter anderem Vorauszahlungen und Streams, spiegelt das große Vertrauen wider, dass unsere Finanzierungspartner in uns und unser mittel- und langfristiges Wachstumsmodell haben. Wohlgemerkt entsteht dieser zusätzliche finanzielle Spielraum in einer Zeit, in der unser Verschuldungsgrad deutlich unter den bestehenden 2,5-fach Grenzen liegt, und ermöglicht es uns, noch konzentrierter an der weiteren erfolgreichen Entwicklung unseres Geschäftsmodell zu arbeiten."

Diversifizierung als dynamischer Treiber!

Das, was Neal Froneman mit "Geschäftsmodell" meint, impliziert vor allem Sibanyes sowohl regionale wie auch Metall-technische Diversifizierung, die als einer der wichtigsten und dynamischsten Wachstumstreiber des Unternehmens gesehen werden kann und zukünftig für noch stärkeren Auftrieb sorgen wird.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Da wären vor allem die "PGM'-Betriebe in Südafrika, also "Marikana', "Rustenburg' und "Kroondal', sozusagen die Kronjuwelen in Sibanyes (WKN: A2PWVQ) perfekt positioniertem Portfolio. Auf sie entfielen im ersten Quartal des laufenden Jahres etwa dreiviertel des Unternehmens-EBITDA. Zwischen Januar und März stieg die südafrikanische "PGM'-Produktion um 3 %, vor allem bedingt durch die vollständige Übernahme der "Kroondal'-Mine, woran Sibanye zuvor "nur" 50 % gehalten hatte. Diese Konsolidierung könnte sich zusammen mit der bereits erwähnten Restrukturierung und Optimierung der Betriebe bald auszahlen. Das gilt umso mehr, als Analysten bis zum Jahr 2033 ein Wachstum von jährlich 4 % für den Platinmetalle-Markt prognostizieren, vor allem getrieben durch Platin (wie im Abschnitt davor bereits ausgeführt).

Quelle: Market.us

Im Zusammenspiel mit einer kostenschlankeren Aufstellung und mit kostenoptimierten Prozessen, kann sich der "PGM'-Boom zu einem bombastischen Business - Beschleuniger für Sibanye (WKN: A2PWVQ) entwickeln. Dabei könnte auch das "K4'-Projekt in Marikana eine entscheidende Produktions-Power-Rolle spielen. Aktuell befindet sich der Schacht in einer spannenden Ausbauphase. Bis 2030 soll ein stabiler Zustand erreicht werden, zugunsten einer späteren Produktion von sensationellen 250.000 Unzen "4E PGMs' pro Jahr.

Oder nehmen wir Sibanyes (WKN: A2PWVQ) 88 %-Mehrheitsbeteiligung am finnischen Lithiumentwicklungsprojekt "Keliber', für das eine interne Rendite zwischen 20 % und 27 %, prognostiziert wird und welches Sibayne zufolge Europas erster "Mine-to-Market'-Produzent sein wird. Während der Bau der Lithium-Raffinerie weiterhin im Zeit- und Budgetplan liegt, steht das Projekt quasi in den Startlöchern für die Aufnahme der Produktion im ersten Halbjahr 2025.

Zusammen mit seiner 50 %-Beteiligung am hochgradigen "Rhyolite Ridge'-Projekt in Nevada, welches als eines der ersten großen Lithium-Bor-Projekte in den USA gilt, das in Produktion geht, und dem Kauf der französischen hydrometallurgischen Nickelverarbeitungsanlagen "Sandouville' in der Nähe von Le Havre, dem zweitgrößten Industriehafen Frankreichs, positioniert sich Sibanye damit sehr prominent und gleichzeitig auf zwei Kontinenten auf dem heiß begehrten Markt der grünen Metalle, ohne die weder eine nachhaltige Mobilität noch der Ausbau erneuerbarer Energien denk- und machbar ist.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Das wiederum stellt eine attraktive Einstiegschance für Investoren dar, die über Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) in prosperierende und bald produzierende Lithium-Unternehmen investieren wollen, die als solche aktuell noch unter dem Radar anderer Anleger laufen.

Nachhaltiger Rückenwind voraus!

Parallel zu seinem finanziellen Vorwärtsdrang profitiert Sibanye (WKN: A2PWVQ) aktuell auch von kräftigem nachhaltigen Schub. Konkret geht es um den Abschluss seines nunmehr vierten Stromabnahmevertrags aus erneuerbare Energien. Erzeugt wird diese grüne Kraft für Sibanye-Stillwaters Power-Produktion im südafrikanischen Windpark "Umsinde Emoyeni', an der Grenze zwischen der Nordkap-Provinz und der Westkap-Provinz in der Nähe von Murraysburg. Mit der Aufnahme des kommerziellen Betriebs, im vierten Quartal 2026 wird "Umsinde Emoyeni' phänomenale 140 Megawatt (MW) exklusiv an Sibanye-Stillwater liefern. Damit erhöht sich dann Sibanyes Erneuerbare-Energien-Bezug auf satte 407 MW.

Das wiederum katapultiert Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) an die Spitze der privaten Energiebeschaffer Südafrikas. Zudem leistet der über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossene Stromabnahmevertrag einen wichtigen Beitrag zum ehrgeizigen Ziel des multinationalen "PGM'-Platzhirschs, seine CO2-Emissionen bis 2027 um 24 % und damit um gut ein Viertel zu senken und bis dahin sagenhafte 70 % seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.

Mit dem erreichten "Financial Close' steht der Baubeginn des "Umsinde Emoyeni'-Windparks praktisch unmittelbar bevor. Das wiederum zündet die nächste nachhaltige Wachstumsstufe von Sibanye-Stillwaters (WKN: A2PWVQ) Entwicklung. Denn der dynamische südafrikanische Metall-Markt. Player ist damit seinem Ziel, in den kommenden Jahren satte 600 MW an sauberer Energie hinzuzufügen, einen beträchtlichen Schritt nähergekommen.

Finanzierer, Besitzer und Betreiber von "Umsinde Emoyeni' ist übrigens ein Projektkonsortium, das vom pan-afrikanischen Infrastruktur-Investment-Profi African Infrastructure Investment Managers (AIIM) geleitet wird.

https://www.rohstoff-tv.com

Fazit: Gut aufgestellt und CO2-Neutralität als entscheidende Wettbewerbsvorteile!

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) unterstreicht mit dem jüngsten Abnahmevertrag über weitere 140 Megawatt saubere Energie seine Vorreiterrolle in Sachen nachhaltiger Bergbau. Mit dem "Financial Close' für den Windpark "Umsinde Emoyeni' wird die wegweisende Strategie, bis zum Jahr 2024 klimaneutral zu sein, den insgesamt vierten Meilenstein hinzugefügt. Insgesamt wird Sibanye ab 2027 insgesamt 407 MW aus erneuerbaren Energie abnehmen und seine Emissionen um 24 % senken, was einer Einsparung von etwa 1,45 Millionen Tonnen CO2 entspricht und nicht zuletzt auch einen wichtigen Beitrag dazu leistet, die Folgen und Auswirkungen des Klimawandels auf Südafrika abzuschwächen.

Außerdem ermöglicht es dem Konzern, seine Wertschöpfung vor allem durch eine noch günstigere Preisgestaltung zu verbessern. Insgesamt Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) auf dem besten Weg, in den kommenden Jahren 600 MW an sauberer Energie hinzuzufügen, um seinen CO2-Fußabdruck nochmals erheblich zu verringern, und obendrein noch zukunftssicherer aufzustellen und sich damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Quellen: Sibanye-Stillwater, https://platinuminvestment.com, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Sibanye-Stillwater, Intro-Bild: Sibanye-Stillwater

