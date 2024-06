© Foto: Pamela Smith/AP



Inflation, Arbeitsmarkt, Zinsentscheid: Nach einer Woche voller Konjunkturdaten dürften die Märkte in der neuen Woche erst einmak auf Richtungssuche bleiben, schreibt unser Marktexperte Lars Wißler.Die Inflation in den USA liegt nun nur noch bei 3,4 Prozent und damit 0,1 Prozent niedriger als erwartet. Weit entfernt von den anzusteuernden 2 Prozent, aber die FED honorierte die jüngste Entwicklung als leichten Fortschritt in ihrem Kommentar zum Zinsentscheid. Angedacht ist inzwischen nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr, aber dem Markt scheint dies so weit zu genügen. Die Kombination aus umschiffter Rezession und technologischer Euphorie benötigt aktuell kein billiges Geld, nur ein …