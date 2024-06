DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Tokio sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend moderat abwärts geht es am Montag im Handelsverlauf mit den Aktienindizes in Ostasien und in Australien. Ausreißer nach unten ist Tokio. Der Nikkei-225-Index sackt um 2,1 Prozent ab auf 37.982 Punkte. Etwas Gegenwind kommt vom Yen, der im Vergleich zur gleichen Zeit am Freitag merklich aufgewertet hat.

Marktteilnehmer sprechen von Unsicherheit über den weiteren Kurs der japanischen Notenbank. Diese hatte am Freitag die Zinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen und angekündigt, den Kauf von Staatsanleihen demnächst reduzieren zu wollen, ohne sich aber konkreter zum Volumen zu äußern. Insgesamt war das als eher taubenhaftes Signal aufgefasst worden, worauf der Yen nachgab.

In Sydney (-0,1%) sorgt die am Dienstag anstehende Zinsentscheidung der australischen Notenbank für Zurückhaltung. Allgemein wird erwartet, dass sie die Leitzinsen stabil halten wird.

Schanghai (-0,5%) und Hongkong (+0,2%) tendieren uneinheitlich. Kein Impuls kommt von der chinesischen Notenbank. Sie hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen. Das signalisiert, dass die sogenannte Loan Prime Rate (LPR), einer der Leitzinsen, am kommenden Donnerstag ebenfalls stabil gehalten werden dürfte.

Neue Konjunkturdaten aus China sorgen ebenso für keinen merklichen Impuls. Die Industrieproduktion im Mai und die Anlageinvestitionen von Januar bis Mai zeigen zwar Wachstum, allerdings jeweils etwas unter den Prognosen von Ökonomen. Am Immobilienmarkt sind die Eigenheimpreise im Mai im Vergleich zum Vorjahr in 67 von 70 Großstädten gesunken. Gut läuft es aber beim Konsum. Die Einzelhandelsausgaben, ein zentrales Maß für die Konsumausgaben, kletterten im Mai um 3,7 Prozent nach 2,3 Prozent im April, und stärker als mit 3,3 Prozent erwartet.

In Seoul (-0,3%) geht es für Hyundai Motor um gut 4 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat Schritte eingeleitet, seine Aktien auch in Indien notieren zu lassen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.720,00 -0,1% +1,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.981,89 -2,1% +16,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.750,59 -0,3% +3,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.017,12 -0,5% +1,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.978,30 +0,2% +5,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.297,55 -0,8% +1,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.607,32 -0,2% +10,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:04 % YTD EUR/USD 1,0705 -0,0% 1,0705 1,0712 -3,1% EUR/JPY 168,46 +0,0% 168,44 169,23 +8,3% EUR/GBP 0,8441 +0,0% 0,8439 0,8417 -2,7% GBP/USD 1,2682 -0,0% 1,2685 1,2724 -0,4% USD/JPY 157,37 +0,0% 157,34 157,97 +11,7% USD/KRW 1.383,21 +0,5% 1.383,21 1.381,98 +6,6% USD/CNY 7,1103 +0,0% 7,1103 7,1115 +0,2% USD/CNH 7,2679 -0,1% 7,2718 7,2730 +2,0% USD/HKD 7,8102 -0,0% 7,8119 7,8106 +0,0% AUD/USD 0,6605 -0,2% 0,6616 0,6614 -3,0% NZD/USD 0,6127 -0,2% 0,6139 0,6137 -3,0% Bitcoin BTC/USD 66.315,04 -0,2% 66.475,70 66.962,16 +52,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,19 78,45 -0,3% -0,26 +7,8% Brent/ICE 82,33 82,62 -0,4% -0,29 +8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.325,08 2.332,68 -0,3% -7,61 +12,7% Silber (Spot) 29,28 29,56 -1,0% -0,28 +23,1% Platin (Spot) 958,05 960,73 -0,3% -2,68 -3,4% Kupfer-Future 4,45 4,50 -0,9% -0,04 +13,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

