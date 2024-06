© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Der deutsche Leitindex DAX hat sich am Freitag gerade so bei 18.000 Punkten behaupten können. Genügt das für einen Rebound oder kommen die Kurse jetzt erst so richtig ins Rutschen?"Sell the news" nach erster Zinssenkung Nach dem Leitzinsentscheid der EZB sowie der Wahl zum Europaparlament, die der Europäischen Union in Form vorgezogener Neuwahlen zur französischen Nationalversammlung eine weitere Wahl bescheren wird, ist der deutsche Leitindex DAX unter Druck geraten. Einerseits ist mit der inzwischen eingeleiteten Zinswende der Trumpf 'Zinssenkungen' ausgespielt. Bislang entpuppte sich der jüngste Leitzinsentscheid als "Sell the News"-Event. Andererseits haben die Befürchtungen um …