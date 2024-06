DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

FTI - Der insolvente Reiseanbieter FTI sagt alle noch ausstehenden Reisen ab, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Axel Bierbach mit Verweis auf einen Beschluss des Gläubigerausschusses mit, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bislang galt dieser Schritt nur für Reisen bis 5. Juli und somit nicht für die meisten Buchungen in den Sommerferien. Von der endgültigen Absage seien 175.000 FTI-Pauschalreisebuchungen betroffen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

STRABAG/SIGNA - Der österreichischen Baukonzern Strabag hat 1 Million Euro Forderungen im Zusammenhang mit der Signa-Insolvenz angemeldet, wie der Vorstand anlässlich der Hauptversammlung mitteilte. Ursprünglich hätten fast 5 Millionen Euro Forderungen in den Strabag-Büchern gestanden, doch der Großteil sei abgeschrieben worden. Anlass der Forderungen seien drei Tiefbauprojekte der deutschen Strabag-Tochter Züblin. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

TDK - Der japanische Apple-Zulieferer TDK hat nach eigenen Angaben einen Durchbruch erreicht bei den Materialien, die in seinen kleinen Festkörperbatterien verwendet werden. Damit soll die Batterieleistung bei Geräten von drahtlosen Kopfhörern bis hin zu Smartwatches deutlich gesteigert werden. Das neue Material biete eine Energiedichte - die Menge, die in einen bestimmten Raum gepresst werden kann - von 1.000 Wattstunden pro Liter, was etwa 100-mal höher ist als die derzeitige Serienbatterie von TDK. Hergestellt werden sollen die Batterien aus einem vollkeramischen Material mit einem festen Elektrolyten auf Oxidbasis und Anoden aus einer Lithiumlegierung. Prototypen der neuen Batterie sollen ab 2025 ausgeliefert werden, die Großproduktion soll ein Jahr später starten. (Financial Times)

