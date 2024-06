DJ Deutsche Seehäfen am Montag bestreikt

FRANKFURT (Dow Jones)--Verdi erhöht zum Start der dritten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der deutschen Seehäfen den Druck. Die Gewerkschaft rief die Mitarbeiter des Hamburger Hafens sowie der Häfen Bremen, Bremerhaven, Brake und Emden am Montag zum Streik auf.

Die Arbeitgeber, der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), habe in der zweiten Verhandlungsrunde am 6. Juni kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, so Verdi. Mit dem Streik werde der Druck auf die Arbeitgeber erhöht, in der dritten Runde ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Die dritte Tarifverhandlungsrunde findet am Montag und Dienstag in Hamburg statt.

June 17, 2024

