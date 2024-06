© Foto: Paul Sakuma/AP/dpa - dpa-Bildfunk



In manchen Fällen tendieren Wert und Aktienkurs eines Unternehmens auseinander. Die Schweizer Investmentgesellschaft Quantex hat deshalb PayPal-Aktien erworben.Der Quantex Global Value Fund gehört seit seiner Auflage im Juli 2008 zu den erfolgreichsten Aktienfonds am Markt. Seitdem hat er in Euro gerechnet bereits 573,3 Prozent zugelegt (Stand: Mai 2024). Aktuell befindet sich der Value-Fonds im Softclosing, was bedeutet, dass über die Fondsgesellschaft nur noch dann neue Anteile erhältlich sind, wenn Anleger Bestände verkaufen. Darüber hinaus steht ihnen weiterhin der Handel über die Börse offen. Fondsmanager Peter Frech setzt vor allem auf Value-Aktien, die neben der Bewertung weitere …