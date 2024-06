ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 660 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Reisekonzern angehoben und trage damit Marktanteilsgewinnen sowie höheren Ebit-Margen wegen der Insolvenz des Konkurrenten FTI Rechnung, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einer Analyse des deutschen Marktes sei er nun aber konservativer als zuvor, was den Nutzen für Tui angehe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 18:26 / GMT





ISIN: DE000TUAG505

