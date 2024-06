Der DAX (WKN: 846900) hat in der abgelaufenen Woche einen großen Rückschlag erlitten. Letztlich büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 550 Punkte ein und ging fast -3% tiefer mit 18.002 Punkten aus dem Handel. Am besten schnitten die Papiere von Covestro und Symrise ab, bei Commerzbank und Porsche SE gab es die größten Verluste. Was können Anleger in der kommenden Woche erwarten? Zu Beginn der Woche agierten Anleger angesichts der Europawahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...