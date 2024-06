Das Wochenminus des DAX war immens und brachte eine ganze Reihe an bärischen Signalen der Chart- und Markttechnik mit sich. Die Frage, die sich jetzt alle stellen, lautet: Wie weit geht es jetzt noch nach unten? Die 17.000er-Zone böte sich als Ziel an, aber muss es so kommen?

Den vollständigen Artikel lesen ...