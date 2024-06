InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - June 17

Purchase of own shares

The Company announces that on 14 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 14 June 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 81.3200 Highest price paid per share: £ 83.1400 Average price paid per share: £ 82.3690

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,742,033 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720)

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 14 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 83.1400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 81.3200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 82.3690

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 14/06/2024 09:38:45 BST 50 82.9200 XLON 1012513449709238 14/06/2024 09:39:39 BST 41 82.9200 XLON 1012513449709278 14/06/2024 09:39:39 BST 9 82.9200 XLON 1012513449709279 14/06/2024 09:39:41 BST 50 82.9000 XLON 1012513449709284 14/06/2024 09:40:32 BST 50 82.9200 XLON 1012513449709358 14/06/2024 09:40:32 BST 50 82.9000 XLON 1012513449709359 14/06/2024 09:42:06 BST 50 82.9200 XLON 1012513449709425 14/06/2024 09:42:24 BST 50 82.9000 XLON 1012513449709472 14/06/2024 09:42:28 BST 14 82.8600 XLON 1012513449709486 14/06/2024 09:42:28 BST 16 82.8600 XLON 1012513449709487 14/06/2024 09:43:44 BST 48 82.9600 XLON 1012513449709540 14/06/2024 09:49:00 BST 50 82.9000 XLON 1012513449709809 14/06/2024 09:51:29 BST 27 82.9200 XLON 1012513449709962 14/06/2024 09:54:46 BST 50 82.9200 XLON 1012513449710225 14/06/2024 09:55:33 BST 26 82.9000 XLON 1012513449710263 14/06/2024 10:01:20 BST 50 82.8200 XLON 1012513449710666 14/06/2024 10:02:19 BST 27 82.7600 XLON 1012513449710796 14/06/2024 10:06:10 BST 50 82.6200 XLON 1012513449711166 14/06/2024 10:06:11 BST 28 82.5600 XLON 1012513449711177 14/06/2024 10:11:41 BST 50 82.6400 XLON 1012513449711466 14/06/2024 10:12:12 BST 26 82.6200 XLON 1012513449711488 14/06/2024 10:19:16 BST 50 82.8000 XLON 1012513449711818 14/06/2024 10:19:27 BST 29 82.7600 XLON 1012513449711837 14/06/2024 10:23:56 BST 50 82.8000 XLON 1012513449712157 14/06/2024 10:23:56 BST 26 82.7800 XLON 1012513449712159 14/06/2024 10:29:17 BST 50 82.6400 XLON 1012513449712521 14/06/2024 10:30:08 BST 27 82.6400 XLON 1012513449712574 14/06/2024 10:34:45 BST 50 82.7000 XLON 1012513449712808 14/06/2024 10:35:30 BST 27 82.7200 XLON 1012513449712839 14/06/2024 10:42:14 BST 50 82.7200 XLON 1012513449713111 14/06/2024 10:44:46 BST 27 82.7400 XLON 1012513449713251 14/06/2024 10:48:36 BST 50 82.6800 XLON 1012513449713553 14/06/2024 10:49:37 BST 27 82.7400 XLON 1012513449713637 14/06/2024 10:56:54 BST 50 82.8400 XLON 1012513449714059 14/06/2024 10:57:29 BST 6 82.8200 XLON 1012513449714100 14/06/2024 10:57:31 BST 20 82.8200 XLON 1012513449714102 14/06/2024 11:05:03 BST 50 82.9600 XLON 1012513449714506 14/06/2024 11:05:42 BST 26 83.0000 XLON 1012513449714514 14/06/2024 11:13:55 BST 50 83.0400 XLON 1012513449714981 14/06/2024 11:15:01 BST 50 83.0600 XLON 1012513449715057 14/06/2024 11:15:16 BST 16 83.0400 XLON 1012513449715082 14/06/2024 11:22:29 BST 50 83.0800 XLON 1012513449715559 14/06/2024 11:24:07 BST 50 83.1400 XLON 1012513449715602 14/06/2024 11:24:09 BST 15 83.1000 XLON 1012513449715616 14/06/2024 11:30:24 BST 50 82.9000 XLON 1012513449715996 14/06/2024 11:31:24 BST 27 82.8400 XLON 1012513449716051 14/06/2024 11:38:07 BST 50 82.8400 XLON 1012513449716628 14/06/2024 11:38:10 BST 26 82.8000 XLON 1012513449716644 14/06/2024 11:46:37 BST 50 82.8000 XLON 1012513449717262 14/06/2024 11:48:05 BST 27 82.8000 XLON 1012513449717290 14/06/2024 11:54:14 BST 50 82.7200 XLON 1012513449717636 14/06/2024 11:55:03 BST 26 82.7400 XLON 1012513449717661 14/06/2024 11:59:55 BST 15 82.6200 XLON 1012513449717924 14/06/2024 12:00:01 BST 35 82.6200 XLON 1012513449717933 14/06/2024 12:01:16 BST 28 82.6400 XLON 1012513449718199 14/06/2024 12:08:22 BST 50 82.5200 XLON 1012513449719021 14/06/2024 12:08:22 BST 8 82.5000 XLON 1012513449719025 14/06/2024 12:08:22 BST 18 82.5000 XLON 1012513449719026 14/06/2024 12:14:30 BST 5 82.4200 XLON 1012513449719483 14/06/2024 12:14:30 BST 45 82.4200 XLON 1012513449719484 14/06/2024 12:16:13 BST 27 82.5000 XLON 1012513449719603 14/06/2024 12:21:46 BST 50 82.3600 XLON 1012513449720196 14/06/2024 12:24:06 BST 26 82.3800 XLON 1012513449720388 14/06/2024 12:29:02 BST 50 82.5200 XLON 1012513449720728 14/06/2024 12:30:26 BST 26 82.5600 XLON 1012513449720842 14/06/2024 12:38:26 BST 50 82.7000 XLON 1012513449721314 14/06/2024 12:38:43 BST 13 82.6800 XLON 1012513449721324 14/06/2024 12:38:43 BST 14 82.6800 XLON 1012513449721325 14/06/2024 12:46:52 BST 50 82.6400 XLON 1012513449721673 14/06/2024 12:55:21 BST 50 82.7000 XLON 1012513449722196 14/06/2024 12:56:08 BST 50 82.7200 XLON 1012513449722242 14/06/2024 12:56:22 BST 3 82.7000 XLON 1012513449722279 14/06/2024 13:01:38 BST 50 82.7600 XLON 1012513449722630 14/06/2024 13:02:30 BST 26 82.8000 XLON 1012513449722696 14/06/2024 13:09:09 BST 50 82.8000 XLON 1012513449723268 14/06/2024 13:10:23 BST 28 82.8800 XLON 1012513449723341 14/06/2024 13:16:53 BST 50 82.7000 XLON 1012513449723697 14/06/2024 13:17:28 BST 27 82.6400 XLON 1012513449723726 14/06/2024 13:24:55 BST 50 82.7800 XLON 1012513449724035 14/06/2024 13:24:55 BST 26 82.8000 XLON 1012513449724041 14/06/2024 13:32:28 BST 50 83.0400 XLON 1012513449724536 14/06/2024 13:32:32 BST 26 83.0600 XLON 1012513449724551 14/06/2024 13:39:39 BST 50 82.9800 XLON 1012513449725143 14/06/2024 13:39:50 BST 19 82.9800 XLON 1012513449725161 14/06/2024 13:39:50 BST 9 82.9800 XLON 1012513449725162 14/06/2024 13:46:49 BST 50 82.9000 XLON 1012513449725570 14/06/2024 13:47:53 BST 27 82.9800 XLON 1012513449725624 14/06/2024 13:53:57 BST 50 82.9200 XLON 1012513449726011 14/06/2024 13:55:42 BST 26 82.9400 XLON 1012513449726089 14/06/2024 14:01:31 BST 50 82.9400 XLON 1012513449726408 14/06/2024 14:02:41 BST 26 82.9000 XLON 1012513449726468 14/06/2024 14:12:00 BST 50 82.9800 XLON 1012513449726973 14/06/2024 14:12:35 BST 50 82.9600 XLON 1012513449726984 14/06/2024 14:12:51 BST 16 82.9400 XLON 1012513449727011 14/06/2024 14:18:04 BST 50 82.8800 XLON 1012513449727206 14/06/2024 14:18:44 BST 26 82.9000 XLON 1012513449727239 14/06/2024 14:24:30 BST 38 83.0000 XLON 1012513449727561 14/06/2024 14:24:30 BST 12 83.0000 XLON 1012513449727562 14/06/2024 14:31:23 BST 50 83.0800 XLON 1012513449727886 14/06/2024 14:31:57 BST 50 83.0600 XLON 1012513449727914 14/06/2024 14:33:14 BST 45 83.0200 XLON 1012513449727953 14/06/2024 14:33:44 BST 39 82.9800 XLON 1012513449728019 14/06/2024 14:38:28 BST 50 82.9600 XLON 1012513449728273 14/06/2024 14:39:02 BST 28 82.9200 XLON 1012513449728353 14/06/2024 14:42:54 BST 50 82.9000 XLON 1012513449728490 14/06/2024 14:43:08 BST 27 82.8800 XLON 1012513449728496 14/06/2024 14:48:16 BST 50 82.9600 XLON 1012513449728751 14/06/2024 14:49:08 BST 28 82.9400 XLON 1012513449728782 14/06/2024 14:49:15 BST 40 82.9000 XLON 1012513449728789 14/06/2024 14:53:00 BST 50 82.7600 XLON 1012513449729051 14/06/2024 14:53:01 BST 8 82.7200 XLON 1012513449729053 14/06/2024 14:53:01 BST 20 82.7200 XLON 1012513449729054 14/06/2024 14:58:16 BST 50 82.7800 XLON 1012513449729247 14/06/2024 14:59:08 BST 28 82.8200 XLON 1012513449729305 14/06/2024 14:59:21 BST 38 82.7800 XLON 1012513449729322 14/06/2024 15:03:20 BST 50 82.6600 XLON 1012513449729534 14/06/2024 15:03:38 BST 22 82.6200 XLON 1012513449729592 14/06/2024 15:03:38 BST 7 82.6200 XLON 1012513449729593 14/06/2024 15:08:47 BST 50 82.6000 XLON 1012513449729907 14/06/2024 15:12:49 BST 50 82.7200 XLON 1012513449730086 14/06/2024 15:13:29 BST 50 82.7400 XLON 1012513449730103 14/06/2024 15:13:50 BST 42 82.7000 XLON 1012513449730140 14/06/2024 15:19:36 BST 50 82.7600 XLON 1012513449730461 14/06/2024 15:20:59 BST 50 82.7600 XLON 1012513449730572 14/06/2024 15:21:03 BST 20 82.7800 XLON 1012513449730586 14/06/2024 15:24:11 BST 50 82.7800 XLON 1012513449730766 14/06/2024 15:25:11 BST 29 82.7600 XLON 1012513449730834 14/06/2024 15:26:11 BST 38 82.7400 XLON 1012513449730879 14/06/2024 15:30:17 BST 50 82.8400 XLON 1012513449731529 14/06/2024 15:30:21 BST 50 82.8200 XLON 1012513449731534 14/06/2024 15:30:32 BST 17 82.8000 XLON 1012513449731623 14/06/2024 15:30:48 BST 40 82.7800 XLON 1012513449731673 14/06/2024 15:31:13 BST 23 82.8200 XLON 1012513449731772 14/06/2024 15:31:13 BST 21 82.8200 XLON 1012513449731773 14/06/2024 15:32:32 BST 43 82.7000 XLON 1012513449731967 14/06/2024 15:32:48 BST 43 82.7000 XLON 1012513449732015 14/06/2024 15:32:56 BST 1 82.6800 XLON 1012513449732048 14/06/2024 15:33:45 BST 35 82.5600 XLON 1012513449732136 14/06/2024 15:33:45 BST 13 82.5600 XLON 1012513449732137 14/06/2024 15:33:45 BST 2 82.5600 XLON 1012513449732138 14/06/2024 15:35:09 BST 42 82.5800 XLON 1012513449732339 14/06/2024 15:35:09 BST 42 82.5600 XLON 1012513449732340 14/06/2024 15:35:12 BST 32 82.5400 XLON 1012513449732345 14/06/2024 15:36:34 BST 50 82.5400 XLON 1012513449732662 14/06/2024 15:37:42 BST 43 82.5200 XLON 1012513449732956 14/06/2024 15:41:04 BST 50 82.6000 XLON 1012513449733352 14/06/2024 15:41:05 BST 50 82.5800 XLON 1012513449733360 14/06/2024 15:41:56 BST 50 82.6000 XLON 1012513449733443 14/06/2024 15:41:56 BST 50 82.5800 XLON 1012513449733446 14/06/2024 15:42:10 BST 47 82.5400 XLON 1012513449733489 14/06/2024 15:44:41 BST 43 82.6000 XLON 1012513449733800 14/06/2024 15:45:25 BST 50 82.6000 XLON 1012513449733918 14/06/2024 15:45:30 BST 50 82.5800 XLON 1012513449733932 14/06/2024 15:45:30 BST 22 82.5400 XLON 1012513449733940 14/06/2024 15:47:51 BST 50 82.4600 XLON 1012513449734166 14/06/2024 15:48:01 BST 32 82.4400 XLON 1012513449734208 14/06/2024 15:49:56 BST 46 82.5000 XLON 1012513449734423 14/06/2024 15:50:00 BST 4 82.5000 XLON 1012513449734433 14/06/2024 15:50:00 BST 13 82.4600 XLON 1012513449734439 14/06/2024 15:50:31 BST 50 82.5000 XLON 1012513449734557 14/06/2024 15:51:27 BST 13 82.4800 XLON 1012513449734643 14/06/2024 15:51:28 BST 36 82.4800 XLON 1012513449734650 14/06/2024 15:52:06 BST 43 82.4400 XLON 1012513449734785 14/06/2024 15:54:30 BST 44 82.4600 XLON 1012513449734998 14/06/2024 15:56:04 BST 50 82.4800 XLON 1012513449735100 14/06/2024 15:56:12 BST 50 82.5000 XLON 1012513449735105 14/06/2024 15:56:29 BST 22 82.4600 XLON 1012513449735126 14/06/2024 15:58:08 BST 43 82.5200 XLON 1012513449735303 14/06/2024 15:58:08 BST 18 82.5000 XLON 1012513449735304 14/06/2024 15:58:08 BST 25 82.5000 XLON 1012513449735305 14/06/2024 16:00:18 BST 42 82.4800 XLON 1012513449735572 14/06/2024 16:00:18 BST 1 82.4800 XLON 1012513449735577 14/06/2024 16:00:18 BST 43 82.4600 XLON 1012513449735579 14/06/2024 16:02:01 BST 4 82.3400 XLON 1012513449735835 14/06/2024 16:02:01 BST 38 82.3400 XLON 1012513449735837 14/06/2024 16:02:01 BST 42 82.3200 XLON 1012513449735846 14/06/2024 16:03:00 BST 42 82.2600 XLON 1012513449736017 14/06/2024 16:05:32 BST 21 82.2000 XLON 1012513449736358 14/06/2024 16:05:32 BST 29 82.2000 XLON 1012513449736359 14/06/2024 16:05:32 BST 33 82.2200 XLON 1012513449736367 14/06/2024 16:07:20 BST 42 82.2800 XLON 1012513449736555 14/06/2024 16:07:21 BST 8 82.2800 XLON 1012513449736556 14/06/2024 16:07:50 BST 30 82.2800 XLON 1012513449736598 14/06/2024 16:08:50 BST 50 82.2200 XLON 1012513449736762 14/06/2024 16:08:51 BST 29 82.2200 XLON 1012513449736785 14/06/2024 16:11:42 BST 50 82.2000 XLON 1012513449737339 14/06/2024 16:11:42 BST 29 82.2200 XLON 1012513449737355 14/06/2024 16:13:04 BST 50 82.0600 XLON 1012513449737614 14/06/2024 16:13:21 BST 26 82.0200 XLON 1012513449737629 14/06/2024 16:15:03 BST 50 81.9600 XLON 1012513449737857 14/06/2024 16:16:00 BST 26 81.9600 XLON 1012513449737908 14/06/2024 16:16:37 BST 42 82.0400 XLON 1012513449738028 14/06/2024 16:19:33 BST 50 82.0800 XLON 1012513449738285 14/06/2024 16:22:00 BST 48 82.1200 XLON 1012513449738736 14/06/2024 16:22:00 BST 50 82.1000 XLON 1012513449738739 14/06/2024 16:22:15 BST 47 82.0800 XLON 1012513449738820 14/06/2024 16:24:44 BST 50 81.9000 XLON 1012513449739277 14/06/2024 16:24:44 BST 50 81.7400 XLON 1012513449739331 14/06/2024 16:24:49 BST 23 81.8000 XLON 1012513449739346 14/06/2024 16:27:13 BST 50 81.7400 XLON 1012513449739755 14/06/2024 16:27:44 BST 28 81.8400 XLON 1012513449739794 14/06/2024 16:30:21 BST 50 82.0200 XLON 1012513449739997 14/06/2024 16:30:26 BST 31 81.9600 XLON 1012513449740013 14/06/2024 16:32:37 BST 49 81.8600 XLON 1012513449740259 14/06/2024 16:32:40 BST 49 81.8400 XLON 1012513449740266 14/06/2024 16:35:22 BST 48 81.8400 XLON 1012513449740657 14/06/2024 16:35:22 BST 48 81.8200 XLON 1012513449740660 14/06/2024 16:38:15 BST 50 81.6600 XLON 1012513449741078 14/06/2024 16:38:16 BST 50 81.6400 XLON 1012513449741079 14/06/2024 16:39:06 BST 3 81.6000 XLON 1012513449741207 14/06/2024 16:42:20 BST 23 81.4600 XLON 1012513449741566 14/06/2024 16:42:20 BST 27 81.4600 XLON 1012513449741568 14/06/2024 16:42:22 BST 50 81.4400 XLON 1012513449741573 14/06/2024 16:44:43 BST 42 81.5600 XLON 1012513449741828 14/06/2024 16:44:43 BST 50 81.5400 XLON 1012513449741838 14/06/2024 16:46:36 BST 1 81.5600 XLON 1012513449742096 14/06/2024 16:46:36 BST 35 81.5600 XLON 1012513449742097 14/06/2024 16:47:45 BST 50 81.6600 XLON 1012513449742263 14/06/2024 16:49:04 BST 50 81.6600 XLON 1012513449742463 14/06/2024 16:51:47 BST 23 81.7200 XLON 1012513449742905 14/06/2024 16:51:47 BST 27 81.7200 XLON 1012513449742906 14/06/2024 16:51:47 BST 50 81.7000 XLON 1012513449742911 14/06/2024 16:53:05 BST 50 81.7400 XLON 1012513449743053 14/06/2024 16:54:05 BST 12 81.7200 XLON 1012513449743169 14/06/2024 16:54:47 BST 50 81.7600 XLON 1012513449743407 14/06/2024 16:55:09 BST 5 81.8000 XLON 1012513449743527 14/06/2024 16:55:09 BST 45 81.8000 XLON 1012513449743528 14/06/2024 16:55:30 BST 23 81.8000 XLON 1012513449743724 14/06/2024 16:58:26 BST 48 81.7400 XLON 1012513449744276 14/06/2024 16:58:27 BST 48 81.7200 XLON 1012513449744282 14/06/2024 16:59:19 BST 1 81.7200 XLON 1012513449744403 14/06/2024 17:00:00 BST 50 81.7400 XLON 1012513449744614 14/06/2024 17:00:40 BST 16 81.8000 XLON 1012513449745000 14/06/2024 17:01:43 BST 50 81.6600 XLON 1012513449745227 14/06/2024 17:01:43 BST 25 81.6400 XLON 1012513449745228 14/06/2024 17:01:43 BST 25 81.6400 XLON 1012513449745229 14/06/2024 17:01:53 BST 2 81.6400 XLON 1012513449745251 14/06/2024 17:03:56 BST 50 81.6600 XLON 1012513449745672 14/06/2024 17:04:00 BST 20 81.6200 XLON 1012513449745693 14/06/2024 17:06:33 BST 49 81.5200 XLON 1012513449746146 14/06/2024 17:06:35 BST 49 81.5000 XLON 1012513449746160 14/06/2024 17:07:23 BST 1 81.4800 XLON 1012513449746356 14/06/2024 17:07:24 BST 50 81.4600 XLON 1012513449746367 14/06/2024 17:07:34 BST 10 81.4200 XLON 1012513449746516 14/06/2024 17:09:23 BST 45 81.4600 XLON 1012513449747105 14/06/2024 17:09:26 BST 45 81.4400 XLON 1012513449747127 14/06/2024 17:11:25 BST 50 81.4800 XLON 1012513449747639 14/06/2024 17:11:28 BST 37 81.4600 XLON 1012513449747640 14/06/2024 17:11:28 BST 10 81.4600 XLON 1012513449747641 14/06/2024 17:11:28 BST 3 81.4600 XLON 1012513449747642 14/06/2024 17:12:26 BST 2 81.4400 XLON 1012513449747831 14/06/2024 17:14:16 BST 49 81.3400 XLON 1012513449748138 14/06/2024 17:14:22 BST 6 81.3200 XLON 1012513449748170 14/06/2024 17:14:22 BST 2 81.3200 XLON 1012513449748171 14/06/2024 17:14:22 BST 19 81.3200 XLON 1012513449748172 14/06/2024 17:14:22 BST 22 81.3200 XLON 1012513449748173 14/06/2024 17:15:15 BST 47 81.3400 XLON 1012513449748473 14/06/2024 17:15:24 BST 47 81.3600 XLON 1012513449748539 14/06/2024 17:16:06 BST 1 81.3400 XLON 1012513449748693 14/06/2024 17:16:54 BST 7 81.3200 XLON 1012513449748794 14/06/2024 17:17:20 BST 47 81.3400 XLON 1012513449748852 14/06/2024 17:18:19 BST 50 81.4200 XLON 1012513449749100 14/06/2024 17:19:42 BST 50 81.4200 XLON 1012513449749416 14/06/2024 17:21:35 BST 50 81.4800 XLON 1012513449749696 14/06/2024 17:21:46 BST 50 81.4600 XLON 1012513449749724 14/06/2024 17:21:47 BST 27 81.4400 XLON 1012513449749728 14/06/2024 17:21:47 BST 23 81.4400 XLON 1012513449749729 14/06/2024 17:22:01 BST 45 81.4000 XLON 1012513449749789 14/06/2024 17:23:30 BST 23 81.4000 XLON 1012513449749989 14/06/2024 17:23:30 BST 21 81.4000 XLON 1012513449749990 14/06/2024 17:24:46 BST 46 81.4600 XLON 1012513449750349 14/06/2024 17:24:50 BST 44 81.4800 XLON 1012513449750361 14/06/2024 17:25:07 BST 28 81.4600 XLON 1012513449750438 14/06/2024 17:25:07 BST 14 81.4600 XLON 1012513449750439 14/06/2024 17:26:10 BST 50 81.6400 XLON 1012513449750749 14/06/2024 17:26:21 BST 24 81.6000 XLON 1012513449750785 14/06/2024 17:27:44 BST 49 81.6600 XLON 1012513449751133 14/06/2024 17:27:44 BST 49 81.6800 XLON 1012513449751162 14/06/2024 17:28:03 BST 50 81.6800 XLON 1012513449751273 14/06/2024 17:29:22 BST 94 81.6800 XLON 1012513449751611

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com