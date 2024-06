The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2024ISIN NameFR0011891258 CREDIT AGRI. 14/24DE000LB1B1W9 LBBW STUFENZINS 16/24DE000DB7XGS9 DT.BANK MTN 14/24DE000A1RQC51 HESSEN SCHA.17/24DE000DZ1J6K1 DZ BANK IS.14/24 A382FR0013256534 AGENCE FR. LOC. 17/24 MTNUS907818EX21 UNION PACIFIC 18/58XS1633248148 CPPIB CAP. 17/24 MTN REGSUSU75091AR61 S+P GLOBAL 22/52 REGSXS2008565116 DIANJIAN H. 19/UND MTNUS65339KCF57 NEXTERA CAP. 22/24XS1996423593 GUANGZHOU RU. 19/UND. FLRUS87236YAJ73 TD AMERITRAD 19/29US44891CBB81 HYUNDAI CAP. 19/24 MTNXS1420336072 WORLD BK 16/24 ZO MTNXS2015295814 ISLAND 19/24 MTNFR0013246147 ORPAR 17/24 ZO CVUS060505FP42 BANK AMERI. 19/UND. FLRXS1633824823 SKAND.ENSK. 17/24 MTNIT0006729377 BARC 14-24XS1633896813 AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN