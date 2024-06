NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach einem Gespräch mit John Pearson auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. In der Diskussion mit dem Chef der Express-Sparte sei das Bild entstanden, dass diese auf dem Erholungsweg sei, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Manager habe außerdem die Erwartung geäußert, dass die Preise im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie erhöht bleiben würden./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 15:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 04:02 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

