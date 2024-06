Berlin (ots) -- Neue Generation überzeugt mit doppelter Leistung und optimiertem Design- Der Langzeit-Stromspeicher ermöglicht dank Wasserstoff eine maximale Unabhängigkeit- Rainer Gehrung (CFO/CSO) präsentiert die neue picea 2, Donnerstag 20. Juni um 11.00 Uhr und 15.00 Uhr in Halle B, Stand 640Die HPS Home Power Solutions AG, weltweit führender Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern für Gebäude auf Basis von grünem Wasserstoff, präsentiert auf der diesjährigen Messe "The Smarter E" in München die neue Produktgeneration von picea."Wir sind sehr stolz, unsere neue Produktgeneration erstmals einem breiten Fachpublikum vorstellen zu können. Mit der picea 2 haben wir unsere technologisch führende Energiespeicherlösung weiter verbessert und an unterschiedliche Markttrends angepasst", so Rainer Gehrung, CFO/CSO der HPS.Das Unternehmen setzt damit weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Langzeit-Stromspeicher. Um den höheren Bedarf für Elektroautos oder Wärmepumpen zu decken, hat der Speicherspezialist die Ausgangsleistung auf 15 Kilowatt verdoppelt. Dank einer Gewichtsreduktion von rund 70 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell und einer geringeren Bauhöhe ist die Installation der neuen picea deutlich einfacher. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine neue, effizientere Leistungselektronik sowie moderne Statusanzeigen zur transparenten Überwachung der System- und Speicherzustände.Mit einer Speicherkapazität von bis zu 1.500 Kilowattstunden bringt die picea 2 eine maximale Unabhängigkeit und einen maximalen Nutzen für Eigenheimbesitzer mit PV-Anlage. Der Speicher ermöglicht es, überschüssigen Solarstrom im Sommer in Wasserstoff umzuwandeln und diesen für die Nutzung im Winter zu speichern. Dadurch wird eine zuverlässige und langfristige Energieversorgung gewährleistet.Weitere Informationen zu picea finden Sie hier (https://www.homepowersolutions.de/produkt/).Besucherinnen und Besucher der "The Smarter E" sind herzlich eingeladen, an der Präsentation der neuen picea 2 teilzunehmen, den HPS-Stand zu besuchen und die picea 2 live zu erleben. Das Team der Speicherexperten rund um Rainer Gehrung wird vor Ort sein, um die einzigartigen Vorteile des Systems zu erläutern und Fragen zu beantworten.Über picea und HPS Home Power Solutions AGHPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von integrierten Energiespeichersystemen auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude. Mit dem innovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert das Berliner Unternehmen Schlüsselbereiche der Energiewende. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So können Gebäude ganzjährig mit Solarenergie vom eigenen Dach versorgt werden. Mit picea hat HPS mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award, den Innovationspreis Berlin-Brandenburg und die Sustainability Challenge der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de.Pressekontakt:HPS Home Power Solutions AGSophie Pramann c/o BETTERTRUST GmbHLuisenstraße 4010117 BerlinTel: +49 (0) 157 77441861E-Mail: s.pramann@bettertrust.deOriginal-Content von: HPS Home Power Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125819/5802630