Statt charttechnische Chancen auf einen Ausbruch nutzen zu können, hat die TUI Aktie am Freitag deutlich an Boden verloren. Mehr als 3 Prozent Minus auf 6,77 Euro standen am Ende des XETRA-Handels für die Reise-Aktie zu Buche, die sich damit aus der Seitwärtsbewegung der Vortage nach unten verabschiedet hat - eine charttechnisch negative Entwicklung ...

