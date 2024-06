Adobe Inc. erlebte eine beeindruckende Woche mit einem Aktienkursanstieg von 13% auf 525 US-Dollar, was eine positive Reaktion auf das jüngste Quartalsergebnis war. Analysten hatten zwar mit 5,3 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet, doch überraschte das Softwareunternehmen mit einem statutarischen Gewinn von 3,49 US-Dollar pro Aktie, was die Prognosen leicht übertraf. Die langfristigen Aussichten erscheinen vielversprechend mit einer vorhergesagten Umsatzsteigerung auf 21,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, was einer moderaten Verbesserung von 5,1% im Vergleich zum letzten Jahr entspricht. Die erwartete Zunahme der Einnahmen je Aktie um 5,8% auf 11,99 US-Dollar passt ebenfalls ins Bild. Analysten revidierten somit ihre Erwartungen geringfügig, was darauf hindeutet, dass Adobe weiterhin im Einklang mit den Erwartungen wachsen und sich künftig in etwa gleichauf mit der Branchenentwicklung bewegen wird.

