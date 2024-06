Die Netflix-Aktie hat am Freitag 2,5% an Wert gewonnen und ist kurz vor dem Wochenende auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Rückblick: Starker Wochenschluss für die Aktie des Streaminganbieters Netflix - nachdem die Papiere die vorherige Konsolidierungsphase in der vergangenen Woche zunächst fortgesetzt hatten, kam am Freitag neue Kaufdynamik in die ...

