Einem Bericht der Financial Times zufolge liegen gegenüber Adidas Bestechungsvorwürfe vor. Es geht um das wichtige China-Geschäft.Die Aktie von Sportartikelhersteller Adidas findet sich am Montagmorgen am DAX-Ende ein. Grund für die Verluste ist ein am Sonntag veröffentlichter Bericht des Wirtschaftsmagazins Financial Times. Demnach liegen Bestechungsvorwürfe gegen hochrangige Manager vor. Illegale Zahlungen in Millionenhöhe Konkret geht es um das Geschäft auf dem wichtigen Wachstumsmarkt China. Hier sollen Manager illegale Kickback-Zahlungen in Millionenhöhe erhalten und möglicherweise Teile des 250 Millionen Euro umfassenden Marketing-Budgets zweckentfremdet haben. Bekanntgeworden sind …