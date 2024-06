Solana Preis unter Druck - Das könnte entscheidend sein

Der Solana-Preis steht aktuell ordentlich unter Beschuss. Nach einem Test der 138-Dollar-Zone versucht er sich nun an einer Erholung. Damit die Berfahrt wieder losgehen kann, muss er die Hürden bei 150 und 155 Dollar nehmen.

Solana Chart der letzten 31 Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com

Momentan hält sich Solana über 145 Dollar und dem 100-Stunden-Durchschnitt. Eine bullische Trendlinie bei 146 Dollar auf dem Stundenchart gibt ihm dabei Rückenwind. Wenn er die Marke von 152,50 Dollar knackt, könnte das der Startschuss für einen kurzfristigen Aufwärtstrend sein.

Seitwärts fallende Bewegung

Die letzten Tage waren für Solana alles andere als einfach. Wie auch bei Bitcoin und Ethereum, ging es für den Solana Preis unter die 150-Dollar-Marke. Der Tiefpunkt lag bei 138 Dollar, bevor die Käufer wieder eingriffen. Seitdem hat sich Solana etwas berappelt und die Widerstände bei 142 und 145 Dollar überwunden. Jetzt schwebt er wieder über 145 Dollar und dem 100-Stunden-Durchschnitt.

Der nächste große Test steht bei 150 Dollar an. Sollte Solana diese Marke durchbrechen, ist der Weg zum nächsten Ziel bei 152,50 Dollar frei - das entspricht dem 61,8% Fibonacci-Retracement-Level vom Hoch bei 161,89 Dollar bis zum Tief bei 138,01 Dollar. Ein erfolgreicher Durchmarsch über 152,50 Dollar könnte das Fundament für einen weiteren Höhenflug legen. Das nächste große Ziel wäre dann bei 156,50 Dollar, und wenn alles gut läuft, könnte er sogar die 160-Dollar-Marke anvisieren.

Falls Solana allerdings an der 152,50-Dollar-Hürde scheitert, könnte es wieder bergab gehen. Die erste Unterstützung wartet bei 145 Dollar. Sollte diese brechen, wird es bei 142 Dollar spannend. Ein Rutsch unter dieses Level könnte den Preis wieder auf 138 Dollar drücken. Und wenn es richtig hart auf hart kommt und die Unterstützung bei 132 Dollar fällt, droht ein weiterer Sturzflug in Richtung 125 Dollar.

Markt derzeit angespannt

Der Kryptomarkt ist aktuell ziemlich angespannt. Bitcoin bewegt sich seit über drei Monaten seitwärts und pendelt dabei zwischen 66.000 und 71.000 Dollar. Währenddessen verlieren viele Altcoins deutlich an Wert. Einzig die Memecoins konnten zwischendurch einige Gewinne verbuchen.

Allerdings bieten ICOs (Initial Coin Offerings) derzeit eine interessante Alternative. Hier kann man in den Vorverkauf eines Projekts investieren und Memecoin Token zu einem fixen Preis erwerben. Diese steigen oft nach dem Launch erheblich im Wert.

Ein spannendes Beispiel ist Sealana. Der Presale endet am 25. Juni und wird von vielen als lukrative Gelegenheit betrachtet. Wer früh dabei ist, könnte von einem kräftigen Anstieg nach dem offiziellen Start profitieren.

Hier zu Sealana.

Sealana: Ein spannender Neuzugang

Sealana passt perfekt in den aktuellen Zeitgeist, indem er sich an das Bild des "typischen Amerikaners" anlehnt - einen übergewichtigen, wild um sich schießenden Trump-Anhänger. In einem Video von Coincierge wird dieser Coin als besonders vielversprechend vorgestellt. Warum? Ganz einfach: Das Team hinter Sealana hat bereits mit früheren Projekten wie Smog und Slothana bewiesen, dass sie wissen, wie der Hase läuft. Smog hat sich in kurzer Zeit mal eben verzehnfacht und Slothana brachte es auf eine Vervierfachung nach dem Presale. Die Ergebnisse sprechen also für sich.

Nun ist Sealana an der Reihe und hat im Presale bereits beeindruckende 4 Millionen Dollar eingesammelt. Sealana kann direkt über die offizielle Webseite gekauft werden, und zwar super einfach mit Solana, Ethereum, USDT oder sogar mit der Kreditkarte. Coincierge betont, wie wichtig es ist, nur den offiziellen Link zu nutzen, um Betrugsseiten zu vermeiden.

Hier zur offiziellen Website.

Memecoins haben zwar oft keinen praktischen Nutzen, aber wenn die Rendite stimmt, ist das nebensächlich. Der aktuelle Memecoin-Markt ist wieder am Steigen und Sealana reitet diese Welle perfekt. Mit einer starken Community und einem bewährten Team im Rücken sieht Coincierge hier enormes Potenzial.

Das Projekt nutzt ein bekanntes Meme - die Robbe, die jeder kennt und liebt. Solche Meme-Projekte haben oft das Zeug dazu, viele Leute zu vereinen und für ordentlich Hype zu sorgen. Genau das kann Sealana in die Höhe treiben.

Es lohnt sich, das Video von Coincierge anzuschauen, wo alle Details und der offizielle Link zum Presale zu finden sind. Die Community ist schon jetzt riesig, und das Momentum passt perfekt. Vielleicht bist du einer der Glücklichen, die von einem kräftigen Anstieg profitieren!

Selana Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.