Keine Erholung in Sicht: FLOKI fällt ins Bodenlose, während PlayDoge explodiert

Das Schlimmste scheint noch nicht überstanden zu sein. Auch die neue Woche bringt am Kryptomarkt nicht die erhofften Kurssprünge. Während alle auf den großen Bullrun warten, haben Bitcoin und Co. andere Pläne und kommen einfach nicht in die Gänge. Während der Bitcoin-Kurs droht, unter die psychologisch wertvolle 65.000 Dollar Marke zu fallen, zieht es auch die meisten Altcoins mit nach unten. Vor allem Meme Coins trifft es dabei hart, die noch in der ersten Jahreshälfte zu den Top Performern gezählt haben. FLOKI ist inzwischen auch unter die 2 Milliarden Dollar Marke gefallen, während die Nachfrage bei PlayDoge explodiert.

FLOKI-Kurs fast halbiert

Floki ist nach wie vor einer der größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung. Die Entwickler arbeiten zwar mit Hochdruck daran, den Coin aus dem Schatten eines Meme Coins hervorzubringen und FLOKI zur bekanntesten und meistgenutzten Kryptowährung zu machen, dennoch wird dieser wohl noch eine ganze Weile in die Kategorie der Meme Coins fallen. Das zeigt sich auch an den extremen Kursschwankungen, für die Meme Coins bekannt sind. Der FLOKI-Kurs ist allein in der letzten Woche um knapp 30 % gefallen. Vom Allzeithoch, welches vor knapp 2 Wochen erreicht wurde, sind es inzwischen sogar 44 %.

(FLOKI Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Damit ist FLOKI trotz des Höhenflugs vor zwei Wochen wieder weniger Wert als noch vor einem Monat und die Marktkapitalisierung wieder unter die 2 Milliarden Dollar Marke gefallen. Inzwischen ist der Meme Coin auch aus den Top 50 im Ranking der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gefallen. FLOKI belegt nur noch Platz 51, nachdem es erst noch so ausgesehen hat, als wäre ein Aufstieg in die Top 20 möglich.

Das Ende der Meme Coin Season muss das nicht unbedingt bedeuten. Zwar liegen auch WIF, PEPE, DOGE und SHIB ordentlich im Minus, allerdings sind Meme Coins immer schon der Richtung von Bitcoin gefolgt, nur in stärkerem Ausmaß. Erholt sich der Bitcoin-Kurs und erreicht ein neues Allzeithoch, wie es von den meisten Experten in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird, dürften auch FLOKI und Co. wieder explodieren und neue Höchststände erreichen. Bis es soweit ist, setzen Anleger vermehrt auf Initial Coin Offerings (ICOs), wobei derzeit vor allem bei PlayDoge ($PLAY) die Nachfrage explodiert.

PlayDoge visiert 5 Millionen Dollar Marke an

Initial Coin Offerings sind Gelegenheiten, neue Kryptowährungen direkt von den Entwicklern zu kaufen, noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden. In dieser Vorverkaufsphase unterliegen die Coins noch nicht den Kursschwankungen durch Angebot und Nachfrage, da der Preis von den Entwicklern fix vorgegeben wird. Gerade in Zeiten, in denen es am restlichen Markt bergab geht, kann es also sinnvoll sein, einen Teil seines Kapitals in ICOs zu investieren, auch wenn das Risiko hier natürlich höher ist als bei bekannten Kryptowährungen. Im Fall von PlayDoge ($PLAY) sind bis zum Listing an den Börsen sogar noch mehrere Preiserhöhungen geplant, sodass frühe Käufer bis zum Launch einen Buchgewinn mitnehmen können.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren $PLAY-Token im Wert von über 4,6 Millionen Dollar gekauft. Das macht das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich. $PLAY liefert einen Mix aus Meme und Play to Earn Coin, da die Entwickler am gleichnamigen Spiel PlayDoge arbeiten, bei dem Spieler ein DOGE-Tamagotchi erhalten, um das sie sich kümmern und so $PLAY-Token verdienen können.

Der Launch des Games dürfte die Bekanntheit von PlayDoge nochmal steigern, was für eine schnelle Kurssteigerung nach dem Launch sorgen könnte. Aufgrund der hohen Nachfrage während des ICOs und der Verfügbarkeit auf mehreren Blockchains gehen Experten davon aus, dass der $PLAY-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Die nächste Preiserhöhung findet bereits morgen statt. Wer vorher noch einsteigt, kann diese bereits als Buchgewinn mitnehmen.

