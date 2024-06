Die Allianz arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung ihres weltweiten Portfolios. In Asien könnte der Versicherer nun wieder fündig geworden zu sein. Berichten zufolge ist die Allianz daran interessiert, eine Beteiligung an einem Versicherer aus Singapur zu übernehmen.Die Income Insurance Ltd. Ist einer der führenden Versicherungsgesellschaften aus Singapur. Am vergangenen Freitag teilte sie offiziell mit, dass sie Gespräche mit der Allianz über eine mögliche Verbindung führe. Dabei gehe es um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...