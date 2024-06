HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Süss Microtec bei unverändertem Kursziel von 63 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktie habe ihren Zenit erreicht, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Abstufung habe reine Bewertungsgründe, denn der Kurs berücksichtige die guten Wachstumsaussichten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) nun wohl in einem angemessenen Rahmen. Bedeutende Rücksetzer könnten aber wieder als Kaufgelegenheiten angesehen werden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 08:23 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 08:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1K0235

