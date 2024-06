Hannover (www.anleihencheck.de) - Der nicht kalkulierbare Ausgang der Wahlen in Frankreich treibt den Spread von franz. Staatstiteln zu Bunds weiter gen Norden, so die Analysten der Nord LB.Mit einem Renditeabstand von 77 Basispunkten notiere der Risikoaufschlag zum Ende der letzten Woche auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Zwar seien am Freitag in einem Risk-Off-Modus europ. Staatsanleihen gefragt gewesen (einhergehend mit steigenden Kursen) jedoch seien die Renditen franz. Bonds (OATs) weniger stark als dt. Bunds gesunken. Zehnjährige Bunds: 2,36% (minus 11 Basispunkte); zehnjährige OATs: 3,13% (minus 4 Basispunkte). ...

