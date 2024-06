Insidern zufolge hat die Allianz Interesse an einer potenziellen Beteiligung an Income Insurance, einer der führenden Versicherungsgesellschaften in Singapur, gezeigt. Am Freitag bestätigte der Übernahmekandidat offiziell, dass Gespräche mit der Allianz stattfinden. Das mögliche Geschäft könnte eine Aktienbeteiligung oder eine strategische Partnerschaft umfassen, wobei beide Seiten betonten, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...