Einer der gefürchtetsten Hedgefonds-Manager engagiert sich mit seinem Fonds beim Spezialsoftware-Entwickler Autodesk - mit einer halben Milliarde US-Dollar!Die Aktie von Autodesk hatte in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen: Einer Neubewertung des Geschäftsmodelles, einem vom Börsenbetreiber Nasdaq beanstandeter Geschäftsbericht und auch der Hype um Künstliche Intelligenz wollte nicht so recht zünden. Die Folge dieser Umstände ist eine in diesem Börsenjahr bislang sehr magere Bilanz. Sieben Prozent hat die Aktie seit dem Jahreswechsel an Wert verloren - und liegt damit weit hinter dem Technologieindex Nasdaq 100 zurück, der sich im gleichen Zeitraum um fast 17 …