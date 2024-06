NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas vor den anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich auf "Buy" belassen. Umfragen signalisierten, dass die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) im ersten Wahlgang 35 Prozent erreichen könnte, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch erscheine der jüngste Kursverfall französischer Bankenwerte übertrieben. Er betrachtet diesen Rückschlag als Kaufgelegenheit./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2024 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

