Tineco, Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger,veranstaltet vom 17. bis 20. Juni eine Online-Rabattaktion. Unter dem Motto "Sauberkeit auf höchstem Niveau mit der Tineco Advanced FLOOR CARE Technologie" öffnet Tinecos offizieller Online-Shop seine virtuellen Türen für eine Woche voller Innovationen und exklusiver Angebote. Drei Modelle der FLOOR ONE Switch S7, der FLOOR ONE S7 FlashDry und der FLOOR ONE S7 Steam stehen im Mittelpunkt dieser Aktion.

FLOOR ONE Switch S7

Der Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 vereint Wisch- und Stielstaubsauger in einem Gerät und ist bei der Hausreinigung flexibel einsetzbar. Mit seinem FlashDry-Selbstreinigungssystem, welches das gesamte Reinigungssystem innerhalb von zwei Minuten auf 70 °C erhitzt, garantiert der SWITCH S7 eine gründliche Reinigung und Desinfektion. Der innovative Pouch-Cell-Akku ermöglicht bis zu 40 Minuten im Wischsauger- und bis zu 65 Minuten im Staubsauger-Modus.

Originalpreis: 899 Euro

Angebot: 759 Euro (16 Rabatt)

Zeitraum: 17.06.2024 20.06.2024

FLOOR ONE S7 FlashDry

Tineco präsentiert den FLOOR ONE S7 FlashDry als fortschrittlichen Nachfolger des FLOOR ONE S7 Pro. Mit dem innovativen FlashDry-Selbstreinigungssystem trocknet er Bürstenrolle und Saugapparat in fünf Minuten effizient. Die MHCBS-Technologie verwendet ausschließlich sauberes Wasser, während der iLoop Smart Sensor automatisch Saugleistung und Wasserfluss an die erkannte Verschmutzung anpasst. Dank einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten pro Ladung und einer doppelten Kantenreinigung ist der FLOOR ONE S7 FlashDry insbesondere für Haushalte mit Kindern und Haustieren geeignet.

Originalpreis: 799 Euro

Angebot: 679 Euro (15 Rabatt)

Zeitraum: 17.06.2024 20.06.2024

FLOOR ONE S7 Steam

Der Tineco FLOOR ONE S7 Steam vereint kabellosen Staubsauger, Wischer und Dampfreiniger in einem Gerät für eine effiziente Bodenreinigung. Mit HyperSteam-Technologie entfernt er mit auf 140 °C erhitzten Dampf hartnäckige Verschmutzungen, während die MHCBS-Technologie für kontinuierlich frisches Wasser sorgt und schmutziges Wasser recycelt. Der langlebige Pouch-Cell-Akku bietet konstante Leistung und verbesserte Sicherheit. Das bidirektionale SmoothPower Selbstvortriebssystem erkennt die Bewegung der hinteren Räder und sorgt so für eine mühelose Handhabung. Der FLOOR ONE S7 Steam verfügt zudem über mehrere Selbstreinigungssysteme für eine hygienische Wartung.

Originalpreis: 699 Euro

Angebot: 559 Euro (20 Rabatt)

Zeitraum: 17.06.2024 20.06.2024

Weitere Informationen über Tineco und sein gesamtes Portfolio an Bodenpflegelösungen finden Sie unter https://de.tineco.com/

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt der FLOOR ONE Serie hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

