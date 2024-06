Alles auf grün bei der DEUTSCHEN POST. Das gelbe Unternehmen setzt immer stärker auf Automatisierung, sprich Poststationen, bei denen Pakete abgegeben und abgeholt werden sowie Briefmarken gekauft und Briefe eingeworfen werden können und sogar eine Videoberatung möglich ist. Separat hierzu hat der Post-Konzern DHL auch Packstationen, an denen Pakete abgegeben und abgeholt werden können. Und da diese Automaten rund um die Uhr verfügbar sind, sprich die Kunden nicht auf Schalterwartezeiten setzen müssen, will man die Automatisierung weiter vorantreiben. Der Ausbau der Poststationen könnte künftig an Tempo gewinnen, da sie gemäß dem neuen Postgesetz als "Universaldienstfilialen" anerkannt werden. Dieses Gesetz hat kürzlich den Bundestag passiert und soll im Juli im Bundesrat final beschlossen werden. Durch diese Anerkennung dürfen die Poststationen bei der Pflicht zum Filialnetz angerechnet werden, was die POST in Deutschland dazu verpflichtet, mindestens 12.000 Filialen zu betreiben. Die Regelungen sehen vor, dass in jedem Ort mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale vorhanden sein muss. In Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern darf die Entfernung zu einer Filiale in zusammenhängenden Wohngebieten maximal zwei Kilometer betragen. Dieses neue Gesetz könnte den Ausbau des Postnetzes erheblich beschleunigen und sicherstellen, dass die postalische Versorgung flächendeckend gewährleistet bleibt. Der Aktie gefällt das!



