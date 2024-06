3 Gründe, warum Bitcoin noch in diesem Jahr 100.000 Dollar erreichen kann

Während alle auf den großen Bullrun am Kryptomarkt warten, kommt es ganz anders. Bitcoin hat Schwierigkeiten, sich über der 66.000 Dollar Marke zu halten und das zieht auch den restlichen Markt mit nach unten. Einige der Top 50 Coins haben Korrekturen von bis zu 50 % hinter sich. Historische Daten zeigen, dass es auch noch weiter bergab gehen kann, bevor es wieder bergauf geht. Dennoch ändert das Experten zufolge nichts daran, dass der Bitcoin-Kurs schon bald auf über 100.000 Dollar steigen könnte. Die Gründe dafür sind vielseitig.

Das Bitcoin Halving könnte bald Wirkung zeigen

In diesem Jahr fallen viele bullishe Ereignisse zusammen. Eines davon ist das Bitcoin Halving, welches in etwa alle vier Jahre stattfindet und die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert. Im April war es wieder soweit und bisher hat es jedes Halving zu einer Kursrallye geführt, die anderthalb Jahre danach ihren Höhepunkt erreicht hat. Unmittelbar danach ist es aber immer zu einer Korrektur oder längeren Seitwärtsbewegung gekommen, bevor das Halving seine Wirkung entfaltet hat.

BTC



2 Phases of The Bitcoin Halving



1. Re-Accumulation (red box)



A Re-Accumulation Range develops a few weeks before the Halving and concludes with a breakout from it months after the Halving



This Re-Accumulation Range is between ~$60000 and $70000, with wicks to either… pic.twitter.com/qPd4UF0j9g - Rekt Capital (@rektcapital) June 15, 2024

Zwar sind Daten aus der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Entwicklungen, da Bitcoin aber bisher sehr zuverlässige Zyklen hinter sich hat, ist davon auszugehen, dass entsprechend viele Anleger auch diesmal wieder danach handeln, sodass es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen könnte, wie das an den Börsen häufig zu beobachten ist.

Spot Bitcoin ETFs

Mit der Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA hat es ein weiteres extrem bullishes Ereignis gegeben, das auch in Zukunft noch für steigende Kurse sorgen soll. Jahrelang haben Befürworter darauf gehofft, dass Bitcoin über die Fonds an die Börsen kommt und seit der Zulassung der ETFs im Januar sind auch bereits Milliarden über die Fonds in den Markt gespült worden. Eine Entwicklung, die sich Experten zufolge noch eine ganze Weile fortsetzen könnte.

NEW: Top 80 holders of the Bitcoin ETFs as per SEC fillings.



Institutions are here pic.twitter.com/WdVmUQV4Ty - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 12, 2024

Der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas hat sich zuletzt verwundert darüber gezeigt, wie viele institutionelle Anleger bereits über die ETFs in Bitcoin investiert haben, da diese üblicherweise ein Jahr brauchen, um ihre Due Diligence Prüfung abzuschließen. Er geht davon aus, dass nach diesem Jahr nochmal weitere Milliarden von institutionellen Anlegern in den Markt gespült werden könnten.

Zinssenkungen

Auch die Leitzinsentwicklung dürfte eine Rolle spielen für die zukünftige Bitcoin-Kursentwicklung. Seit die Inflation in vielen Teilen der Welt außer Kontrolle geraten ist, haben Zentralbanken die Leitzinsen erhöht, was sich nun aber langsam wieder ändern dürfte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits den Anfang gemacht und den Leitzins gesenkt, auch die USA dürften in der zweiten Jahreshälfte nachziehen.

(Leitzinsentwicklung Euroraum, USA, Japan, GB - Quelle: Finanzen.net)

Sinken die Zinsen, steigen die Märkte in der Regel, egal ob Aktien oder Krypto. Die Chancen, dass der Bitcoin-Kurs noch in diesem Jahr tatsächlich auf 100.000 Dollar steigt, stehen also gut. Kommt es dazu, dürften auch die meisten Altcoins davon profitieren, wobei vor allem solche, die an Bitcoin angelehnt sind, zu den großen Gewinnern gehören könnten. Deshalb setzen auch immer mehr Anleger auf den neuen 99Bitcoins ($99BTC), der Experten zufolge schon bald explodieren könnte.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

99Bitcoins ebenfalls vor Kursexplosion?

99Bitcoins ist eine Plattform, die vielen in der Krypto-Szene bereits ein Begriff ist, da hier seit Jahren Wissen rund um den digitalen Währungsmarkt vermittelt wird. Die Reichweite, die 99Bitcoins aufgebaut hat, ist enorm. Über 700.000 Abonnenten auf Youtube und Millionen Newsletter-Abonnenten sind von der Plattform überzeugt und nun soll mit $99BTC auch eine eigene Kryptowährung gelauncht werden, die viele Vorteile innerhalb und außerhalb des Ökosystems bietet. Experten zufolge könnte der neue Coin allein schon aufgrund der Reichweite von 99Bitcoins explodieren. Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser frühen Phase explodiert die Nachfrage.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Tokenbesitzer erhalten Zugang zu Trading-Signalen und zu exklusiven Inhalten der Plattform. Das Wichtigste dürfte für viele Anleger aber die integrierte Staking-Funktion sein, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wobei die APY (jährliche Rendite) dynamisch berechnet wird und vor allem am Anfang besonders hoch ist, wenn noch nicht so viele Käufer am Staking Pool beteiligt sind. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, wobei erwartet wird, dass der Kurs nach dem Listing an den Börsen schnell um das 5- bis 10-fache steigen könnte.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.



