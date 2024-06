PlayDoge: Über 4,5 Millionen US-Dollar gesammelt - jetzt noch investieren?

Die Welt der Videospiele ist groß: Aktuellen Zahlen zufolge gibt es weltweit über 3,7 Milliarden Gamer - doch nur ein Bruchteil davon nutzt tatsächlich den heimischen PC oder eine Konsole. Stattdessen ist vor allem der Markt der Mobile Games in den letzten Jahren immer weiter angewachsen und hat längst die großen Bildschirme überholen können.

Auch der Bereich des Web3-Gamings ist immer stärker am Wachsen und so ist es auch nicht verwunderlich, dass immer mehr Entwickler Mobile Games und Blockchain-Technologie verbinden. Auch PlayDoge wagt diesen Schritt und möchte dabei ein nostalgisches Konzept mit innovativen Ideen verbinden.

Tamagotchi-Nostalgie in einem modernen Gewand

Wer erinnert sich noch an die spaßigen Tamagotchis, die in den 1990er Jahren große Erfolge feiern konnten? Die digitalen Haustiere verkauften sich seit dem Jahr 1996 über 82 Millionen Mal und wurden zu einem wahren Hit, der in keinem Haushalt fehlen durfte. Nun möchte PlayDoge dieses nostalgische Videospiel noch einmal aufleben lassen, es dabei jedoch in das 21. Jahrhundert holen und mit modernen Technologien ausstatten.

So gibt es einerseits eine putzige 2D-Pixelgrafik, die zusammen mit dem 8-Bit-Sound das klassische Feeling der Videospiele der 1990er Jahre zurückbringen kann. Andererseits setzt PlayDoge auf eine eigene Kryptowährung namens $PLAY, die als reiner Play-to-Earn-Token fungieren soll. Gleichzeitig werden sämtliche Daten von PlayDoge auf der Blockchain gespeichert, sodass sie nicht aus Versehen gelöscht oder verloren werden können.

So waren Tamagotchis in den 1990er Jahren durch die Technologie der damaligen Zeit limitiert, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass eine leere Batterie den gesamten Fortschritt gelöscht und das eigene Tamagotchi sogar mitunter in den Tod geschickt hat. Auch die neue Touch-Steuerung, die auf Smartphones und Tablets ermöglicht wird, ist wesentlich intuitiver und benutzerfreundlicher, als die klassischen Tamagotchi-Tasten.

Wann genau PlayDoge im Google Play Store und im Apple App Store erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Klar ist allerdings, dass die erste Beta-Phase, die zunächst frühzeitigen Anlegern zugänglich gemacht wird, kurz nach dem Ende des aktuell laufenden Presale gestartet werden soll. In dieser Zeit soll auch ein besonders starker Fokus auf die Entwicklung und Verbesserung der verschiedenen Features gelegt werden.

Erfahre mehr zum PlayDoge-Projekt!

Play-To-Earn-Idee überzeugt die Investoren

Ein weiterer moderner Ansatz von PlayDoge ist die Integration eines Play-to-Earn-Algorithmus (P2E). Spieler, die regelmäßig die unterschiedlichen Minigames von PlayDoge erfolgreich nutzen, werden dafür - abhängig von den eigenen Fähigkeiten - mit dem $PLAY-Token belohnt. Außerdem könen alle Spieler, die den $PLAY-Token bereits besitzen, am Leaderboard teilnehmen und XP erhalten, indem sie sich um ihre PlayDoge kümmern. Das Leaderboard selbst schüttet dann regelmäßig weitere $PLAY-Token aus.

Auch das ist also ein weiterer Anreiz dafür, die digitalen Web3-Haustiere regelmäßig zu füttern, zum Schlafen zu bringen, mit ihnen zu spielen und natürlich ihre medizinischen Bedürfnisse zu versorgen.

Außerdem ist bereits ein erstes Stacking-Programm für Früh-Anleger aktiv, über das die gekauften $PLAY-Token bereits angelegt werden können. So wird derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 195 % geboten. Für das Staking-Programm selbst wurden 12 % der insgesamt 9,4 Milliarden $PLAY-Token verplant, die über die nächsten drei Jahre an die Anleger ausgezahlt werden.

Es lohnt sich also nicht nur, frühzeitig in das PlayDoge-Projekt zu investieren, sondern auch eine langfristige Planung kann durchaus lukrativ sein - vor allem dann, wenn PlayDoge auch nur ansatzweise so populär wird, wie es die Tamagotchis der 1990er Jahre waren.

PlayDoge kaufen: Ist eine Investition im Presale sinnvoll?

Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn der finale Erfolg on PlayDoge hängt von gleich mehreren Faktoren ab. Allerdings zeigt ein Blick auf das offizielle Whitepaper, dass eine langfristige Roadmap geplant ist, die nicht nur die nächsten Monate plant, sondern auch regelmäßige Updates und neue Features verspricht.

Darüber hinaus erklärt das Whitepaper auch detailliert, was die Vorteile der Nutzung von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen sind. Anleger, die tatsächlich in den $PLAY-Token investieren möchten, sollten unbedingt einen genaueren Blick auf die dort festgehaltenen Informationen werfen.

Ein weiterer Grund, warum sich eine Investition in PlayDoge bereits zum jetzigen Zeitpunkt lohnen könnte, ist der geringe Token-Preis, der im Presale angeboten wird. So liegt der Preis pro $PLAY-Token zum aktuellen Zeitpunkt bei günstigen 0,00508 US-Dollar. Sollte der Presale erfolgreich laufen, könnte die Kryptowährung schnell einen wesentlich höheren Preis erhalten. Da die Spielidee hinter PlayDoge und Tamagotchi besonders langlebig ist, könnte das Play-to-Earn-Spiel die nächsten Jahre immer weiter wachsen und die Community ausbauen.

Investiere jetzt in PlayDoge und den $PLAY-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.