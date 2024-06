XRP steht vor dem Preisexplosion - Dieses Angebot könnte alles verändern

Die Unsicherheit um XRP hält die Krypto-Community schon lange in Atem. Die Anklage der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) schwebte wie ein Damoklesschwert über dem Token, und Investoren waren entsprechend vorsichtig. Keiner wusste genau, wie die Verhandlungen ausgehen würden. Doch nun sorgt ein neues Angebot für Aufsehen und könnte die Wende bringen.

XRP Preis ohne nennenswerte Steigerung im letzten Jahr, Quelle: www.coinmarketcap.com

SEC kürzt enorm

Die SEC hat ihre Forderungen gegenüber Ripple Labs drastisch reduziert. Statt der ursprünglich fast 2 Milliarden Dollar fordert die Behörde nun eine Strafe von 102,6 Millionen Dollar. Diese überraschende Wendung eröffnet eine riesige Chance für XRP, aus der belastenden Situation herauszukommen und möglicherweise einen Preisausbruch zu erleben. Ripple selbst hatte eine Strafe von lediglich 10 Millionen Dollar vorgeschlagen und dabei auf die Einigung mit Terraform Labs verwiesen. Terraform Labs, ein weiteres prominentes Unternehmen der Krypto-Branche, hatte sich im Rahmen eines Vergleichs mit der SEC auf eine niedrigere Strafe geeinigt.

Die SEC entgegnete jedoch, dass eine Strafe von 10 Millionen Dollar "den Zwecken der Gesetze über zivile Strafen nicht gerecht würde". In einem Schreiben an die Bezirksrichterin Analisa Torres am 14. Juni erklärte die SEC, dass Ripple nicht bereit sei, ähnliche Zugeständnisse zu machen wie Terraform Labs. Während Terraform Labs zugestimmt habe, "die Schlüssel zu all seinen Krypto-Asset-Sicherheiten zu vernichten", einen signifikanten Betrag an die Investoren zurückzugeben und Vorstandsmitglieder zu entfernen, sei Ripple zu keiner dieser Maßnahmen bereit.

Darüber hinaus betonte die SEC, dass Lösungen, bei denen finanziell angeschlagene Beklagte schnell und freiwillig zustimmen, Gelder an Opfer zurückzugeben und ihr verbotenes Verhalten einzustellen, nicht als Maßstab für die Strafhöhe bei Ripple dienen könnten. Ripple, so die Behörde, sei finanziell wohlhabend und erkenne seine Verstöße gegen die Wertpapiergesetze nicht an. Stattdessen bereichere sich Ripple weiterhin durch ein Verhalten, das den ursprünglichen Verstößen auffallend ähnlich sei.

Ripple bleibt an Verhandlungsstrategie

Ripple hatte argumentiert, dass das Gericht die Strafe im Verhältnis zu den Bruttoverkäufen des Beklagten festsetzen solle, ähnlich wie bei Terraform Labs. Die SEC wies jedoch darauf hin, dass ein Vergleich der Bruttogewinne ein viel realistischeres Bild zeichne. Während bei Terraform Labs ein Verhältnis von 11,7 % zwischen Strafe und Bruttogewinn angewandt wurde, würde dies bei Ripple zu einer Strafe von 102,6 Millionen Dollar führen.

Diese Entwicklung könnte für XRP eine riesige Chance darstellen. Die Reduzierung der Forderungen seitens der SEC könnte den Weg für eine Einigung ebnen, die den Token aus der Unsicherheit befreit und möglicherweise einen Preisausbruch auslöst.

Investoren warten auf Preissteigerungen

Investoren von XRP werden zunehmend nervös, da sich der Preis des Tokens in den letzten 12 Monaten kaum verändert hat. Während andere Kryptowährungen wie Bitcoin in diesem Zeitraum Gewinne von knapp 150% verzeichneten, blieb XRP weitgehend stabil. Diese Stagnation hat bei vielen Anlegern für Unruhe gesorgt.

