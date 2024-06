Diese drei Coins könnten 2024 das Geld verzehnfachen

Kryptowährungen bieten weiterhin überdurchschnittliche Renditen, da sie im Vergleich zu anderen Assetklassen in der Vergangenheit mitunter massive Wertsteigerungen verzeichneten. Während traditionelle Anlagen moderat wachsen, sind bei Kryptowährungen Renditen von 10x oder mehr innerhalb eines Jahres keine Seltenheit, wenn man denn die richtigen Coins auswählt.

Um in Kryptowährungen erfolgreich zu investieren, ist natürlich eine gründliche Recherche und Analyse unerlässlich. Oft sind es nicht die hochkapitalisierten Kryptos, die schnell und rasant wachsen, sondern kleinere Altcoins, die in Relation höhere Renditen ermöglichen. Wer mehr Rendite anstrebt, muss auch bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen. Neue Coins mit relativer Stärke und initialer Nachfrage bieten hier attraktive Chancen.

Also haben wir drei neue Coins identifiziert, die das Geld innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfachen könnten:

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge generiert aktuell immer mehr Aufmerksamkeit und könnte der nächste große Hit im Play-to-Earn (P2E)-Bereich werden. Mit dem Aufstieg von Notcoin in die Top 50 der Kryptowährungen ist das Interesse an Gaming-Kryptos wieder stark gewachsen. Viele Entwicklungen und Investitionen in den Gaming-Sektor, gepaart mit Fortschritten in Spielmechaniken und Blockchain-Technologie, versprechen eine nachhaltige Revolution im P2E-Segment. Schafft Play-2-Earn endlich die Massenadoption?

PlayDoge kombiniert nun innovativ Meme-Coins mit Krypto-Gaming. Der Presale des neuen Meme-Coins hat bereits über 4,5 Millionen US-Dollar generiert. Das Konzept von PlayDoge erinnert an das nostalgische Tamagotchi, bei dem Nutzer digitale Haustiere pflegen und durch 2D-Minispiele Kryptowährungen verdienen können. Diese Kombination aus Spaß und Einkommen spricht vor allem digital affine Gamer an. Die Integration von Web3-Technologie verstärkt das Spielerlebnis und fördert die Bindung zwischen Spielern und ihren virtuellen Haustieren. Tamagotchi erlebt 2024 das Krypto-Revival.

PlayDoge integriert 90er-Jahre-Spielelemente in ein modernes mobiles Spiel, bei dem Nutzer PLAY-Token verdienen können. Diese Token sind handelbar und vielseitig einsetzbar. Zudem bietet PlayDoge attraktive Staking-Renditen, die den Vorverkaufs-Teilnehmern lukrative passive Einkommensmöglichkeiten eröffnen. Das Staking ist direkt im Presale über Ethereum und die BNB Chain möglich. Mit regelmäßigen Preissteigerungen im Presale können Früh-Investoren schnell Buchgewinne erzielen. Die nächste Preiserhöhung gibt es in rund 36 Stunden, sodass etwas Eile geboten scheint.

Base Dawzg (DAWZG)

Base Dawgz ist derweil ein neuer Meme-Coin auf der Base-Blockchain und hat in seinem Presale bereits über 1,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Base Dawgz beschreibt sich selbst als ein Projekt für Abenteurer und Innovatoren und nutzt ein Shiba Inu-Logo in Fallschirmspringer-Ausrüstung, inspiriert vom beliebten Film "Top Gun".

Base Dawgz ist auf der Base-Blockchain aufgebaut, einer Layer-2-Lösung für Ethereum, die von Coinbase entwickelt wurde. Diese Plattform bietet schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren und hat durch die große Nutzerbasis von Coinbase, die über 100 Millionen Nutzer umfasst, eine hohe potenzielle Reichweite. Die steigende Nutzung der Base-Blockchain zieht spekulatives Kapital an. Zuletzt hypten Meme-Coins auf Base, erst gestern stieg Brett als wertvollster Base-Meme-Coin kräftig.

Ein wichtiger Aspekt von Base Dawgz ist seine Multichain-Strategie, die Interoperabilität über Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche ermöglicht. Dies erlaubt es Nutzern, DAWZG-Tokens über verschiedene Blockchains zu erwerben und von der erhöhten Liquidität zu profitieren. Das Refer-2-Earn-Programm von Base Dawgz nutzt ferner soziale Netzwerke zur Förderung des Projekts. Teilnehmer können ihre X-Accounts verbinden, um Memes und Inhalte zu teilen und dabei Punkte zu sammeln, die später gegen DAWGZ-Tokens eingetauscht werden können. Wer Base Dawzg bewirbt, verdient somit Geld.

Die umfassende Roadmap von Base Dawgz zeigt das Engagement des Teams, den Meme-Coin langfristig erfolgreich zu machen. Interessierte Anleger können Base Dawgz im Presale über die offizielle Website erwerben. Dank des Multichain-Features ist der Kauf flexibel mit verschiedenen Kryptowährungen möglich- Bei Base Dawgz steigt der Preis im Presale wöchentlich um 5 Prozent, wodurch Früh-Investoren schnell Buchgewinne aufbauen.

99Bitcoins (99BTC)

Der nächste Kandidat ist mehr als ein Meme-Coin, sondern möchte gleich einen neuen Krypto-Trend begründen. 99Bitcoins hat ein innovatives Geschäftsmodell entwickelt, das Finanzbildung mit Renditechancen vereint und damit einen erheblichen Mehrwert bietet. Mit dem Kauf von 99BTC im Presale erhalten Anleger Zugang zum Learn-2-Earn-Prinzip, um ihr Wissen über Kryptowährungen zu vertiefen und gleichzeitig Belohnungen zu verdienen.

Das Learn-2-Earn-Konzept von 99Bitcoins hebt sich deutlich von anderen Projekten ab. Im Gegensatz zum bereits etablierten Play-2-Earn-Ansatz, bei dem durch Spielen Einkommen generiert wird, ermöglicht Learn-2-Earn das Erlernen neuer Fähigkeiten. Neues Wissen bringt nun direkt finanzielle Vorteile. Dieser Ansatz fördert die persönliche Finanzbildung jedes Investors und erleichtert den Zugang zum Kryptomarkt, indem er das Verständnis für Kryptowährungen und Blockchain-Technologien erhöht.

Das Ökosystem von 99Bitcoins bietet eine interaktive Plattform, die das Lernen über Kryptowährungen spannend und lohnend gestaltet. Nutzer können durch aktive Teilnahme an der Community und Fortschritte im Lernangebot 99BTC-Token verdienen. 99Bitcoins bietet hier ein umfassendes Ökosystem mit exklusiven Trainingskursen, Krypto-Handelssignalen, VIP-Community-Zugängen und passiven Belohnungen.

99Bitcoins hat in seinem erfolgreichen Presale bereits über zwei Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Learn-2-Earn-Konzept könnte der nächste große Trend im Kryptobereich werden. Unterstützt von einer großen Community mit über 700.000 YouTube-Followern, hat das Projekt eine starke Basis. Aktuelle Staking-Renditen von knapp 800 Prozent APY machen 99Bitcoins noch attraktiver.

