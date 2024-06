Basel (ots) -Mit der Dienstleistung "Book a Doc" bietet Medgate telemedizinische Arztkonsultationen in der Apotheke an. "Book a Doc" verknüpft die Kompetenz der Apotheker und Ärzte in einem innovativen hybriden Versorgungsmodell und bietet Patientinnen und Patienten medizinische Unterstützung vor Ort in der Apotheke. Nach der erfolgreichen Pilotphase wird das Angebot durch die Partnerschaft mit Galenica in der Deutsch- und Westschweiz nun markant ausgebaut.In Zusammenarbeit mit Apothekerinnen und Apothekern entwickelte Medgate bereits 2022 die Dienstleistung "Book a Doc" als einen ersten Teil von "Medgate Connect". Unter der Medgate Marke "Medgate Connect" werden Angebote zusammengeführt, die die Telemedizin mit den physischen Standorten diverser Partner verbindet. Im Rahmen des Projekts "Book a Doc" wurde in 170 Apotheken in der ganzen Schweiz eine digitale Schnittstelle zum Medgate Ärzteteam eingeführt. Nach erfolgreicher Pilotphase wird die Abdeckung nun durch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Apotheken des Galenica Netzwerks in der Deutsch- und Westschweiz weiter ausgebaut. "Die Partnerschaft ist für Medgate ein Meilenstein. Damit können wir das Netz von physischen Kontaktpunkten als wertvolle Ergänzung zur Telemedizin gezielt erweitern. So hat ein Grossteil der Schweizer Patientinnen und Patienten Zugang zu telemedizinischer Behandlung vor Ort in der Apotheke, um ihr Anliegen möglichst abschliessend zu lösen. Das trägt zur Entlastung der Hausarztpraxen sowie an Samstagen auch der Notfall- und Permanence-Stationen bei", erklärt Claudine Blaser, Managing Director Medgate Schweiz.Innovativer Lösungsansatz - weitere Digital-Health-Angebote geplantEnde 2023 wurde die neue Dienstleistung in den Galenica-Apotheken lanciert, inzwischen wird "Book a Doc" in 125 Apotheken regelmässig genutzt. Weitere kommen in den nächsten Monaten dazu. Ziel ist eine Abdeckung von bis zu 300 Galenica-Apotheken bis Ende Jahr. "Das schweizweit einzigartige Angebot verknüpft die Kompetenz der Apotheken und der Ärzteschaft und fördert die interprofessionelle Zusammenarbeit", sagt Daniele Madonna, Leiter Healthcare der Galenica Gruppe. "Dank der ergänzenden telemedizinischen Arztkonsultation in der Apotheke können diejenigen Fälle, in denen die Apothekerinnen und Apotheker ihre Kundschaft bisher weiterleiten mussten, weil sie keinen Hausarzt oder keine Hausärztin haben, direkt vor Ort telemedizinisch und meist sogar fallabschliessend behandelt werden", so Daniele Madonna weiter.Aufgrund des zunehmenden Hausärztemangels ist das Gesundheitssystem auf innovative Ansätze angewiesen, damit die Grundversorgung sichergestellt werden kann. "Mit dem telemedizinisch zugeschalteten Arzt in der Apotheke können wir dem Problem ein Stück weit entgegenwirken und die Behandlungsmöglichkeiten in der Apotheke kundenzentriert stärken", ergänzt Claudine Blaser. "Mit "Book a Doc" haben wir eine erste innovative Lösung in Betrieb. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Galenica sind weitere Digital-Health-Angebote geplant, die die Stärken von Telemedizin und Apotheken verbinden."Medgate Connect bündelt Dienstleistungen von Apotheken und MedgateDie Vernetzung mit Partnern im Schweizer Gesundheitswesen ist zentral für Medgate, um Patientinnen und Patienten einen einfachen Zugang zu medizinischer Behandlung zu ermöglichen. In einem ersten Schritt wurde die Schnittstelle von Telemedizin und dem physischen Kontaktpunkt in den Apotheken schweizweit ausgerollt - künftig wird die Zusammenarbeit mittels weiterer Dienstleistungen ausgedehnt. Hatte die Telemedizin bisher eine klare Begrenzung, wenn der Medgate Arzt physische Abklärungen für notwendig erachtete, können Medgate Ärztinnen und Ärzte in Zukunft die Patienten für zusätzliche Abklärungen wie Blutdruckmessung oder Blutentnahme in eine Apotheke schicken. Eine Überweisung in eine Hausarztpraxis oder ein Spital wird in solchen Fällen nicht mehr zwingend nötig sein. Die besonders in den Wintermonaten stark frequentierten physischen Leistungserbringer können auf diese Weise noch mehr durch die Telemedizin entlastet werden.Über MedgateBei Medgate denken wir Medizin neu, um unseren Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativer Digital-Health-Lösungen bringt Medgate die Ärztinnen und Ärzte dahin, wo die Patientinnen und Patienten sie brauchen. Dabei stehen das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet, betreibt seit 2000 das grösste telemedizinische Ärztezentrum Europas und verfügt dadurch über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Seit 2022 gehört BetterDoc, der europäischen Marktführer für die Suche und Vermittlung von hoch spezialisierten Ärzten, zur Medgate Group. In der gesamten Medgate Group - zu der Medgate Schweiz, Medgate Deutschland, Medgate Philippinen und BetterDoc gehören - sind über 680 Mitarbeitende tätig. Bei Medgate Schweiz arbeiten rund 300 Mitarbeitende, davon 130 Ärztinnen und Ärzte. Neben der Medgate Tele Clinic stehen den Patientinnen und Patienten auch die Ärztinnen und Ärzte und die Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung. Seit 2022 ist Medgate ein Unternehmen der Otto Group.Pressekontakt:Nadja Schwarz, Head of Corporate Communications+41 76 468 31 77, media@medgate.ch, www.medgate.chOriginal-Content von: Medgate AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001063/100920604