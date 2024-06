Der Mai-Bericht von Photon Energy zeigt, dass die Produktion der PV-Anlagen im Vergleich zum Vorjahr um 34% gestiegen ist, was etwa dem Kapazitätswachstum entspricht, trotz Produktionseinschränkungen in Ungarn. Der durchschnittlich realisierte Strompreis stieg auf 160 EUR/MWh, was auf die teilweise Rückkehr Ungarns zu Einspeisetarifen (FIT) zurückzuführen ist, die 50 % über den Marktpreisen lagen, was zu einem Anstieg der Gesamterlöse aus der Stromerzeugung um 30 % im Vergleich zum Vorjahr führte. Auf der Hauptversammlung letzte Woche wurden alle Tagesordnungspunkte genehmigt, einschließlich der Wiederbestellung von CEO Georg Hotar als Mitglied des Vorstands bis 2028. Das Jahr 2024 dürfte für Photon Energy aufgrund von Faktoren wie der teilweisen FIT-Umstellung, der Stabilisierung der Strompreise und der Beiträge von New Energy ein Jahr der Trendwende werden. mwb researchs Analysten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 3,05. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





