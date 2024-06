Linz (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Risikoprämien auf zehnjährige französische Staatsanleihen, ist so stark wie seit der Euro-Krise vor 13 Jahren nicht mehr, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Auflösung des französischen Parlaments durch den Präsident Emmanuel Macron und den möglichen Sieg der rechten Partei Rassemblement National (RN) oder dem neu gegründeten Bündnis der französischen Linken in zwei Wochen, würden für eine große Unsicherheit auf den Märkten sorgen. Der französische Finanzminister Le Maire warne, dass das Land in eine Finanzkrise schlittern und sogar eine neue Euro-Krise auslösen könnte. Einen deutlichen Anstieg hätten ebenfalls die Credit-Default-SWAP Sätze für Frankreich verzeichnet. Diese würden zur Bonitätsbeurteilung eines Emittenten dienen und das damit verbundene Ausfallsrisiko verdeutlichen. (17.06.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...