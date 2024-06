© Foto: DALL*E



Die Deutsche Telekom, Europas größter Telekommunikationsanbieter, wird in das Bitcoin-Mining einsteigen.Dies kündigte Dirk Röder, Leiter der Web3-Infrastruktur und -Lösungen bei T-Systems MMS, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, während der BTC-Prague-Konferenz am Freitag an. Röder trug dabei ein Hemd mit einer rosafarbenen Bitcoin-Grafik, die dem Logo der Deutschen Telekom nachempfunden war. "Seit 2023 betreiben wir einen Bitcoin-Knotenpunkt und wir betreiben auch Bitcoin-Lightning-Knoten." Und weiter: "Wir stellen unsere Cloud-Infrastruktur für Blockchain-Netzwerke wie Ethereum oder Polkadot zur Verfügung. Es handelt sich um sogenannte 'Knoten', zum Beispiel Knoten im …