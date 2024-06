In großer Höhe fliegt man am besten allein. Ich kann mich leider nicht erinnern, ob das Zitat von einem ehemaligen Lufthansa-Chef ist oder eine der 237 Ferengi-Erwerbsregeln. Um ehrlich zu sein, erschloss sich mir der Sinn ohnehin nie wirklich. Ich meine, ein Lufthansa-Chef hat sich damit irgendwann wie ein Pavian auf die Brust getrommelt - kurz bevor die Kranich-Airline in eine ihrer turnusmäßig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...