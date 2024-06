Das wird diese Woche wichtig für Bitcoin, Ethereum und Co

In der letzten Woche konnten die großen Kryptowährungen nicht wirklich starke Zuflüsse erhalten, sondern mussten sogar teilweise recht ordentliche Kurskorrekturen durchlaufen. So zeigten sich Bitcoin (BTC) mit einem Minus von 4,74 %, Ethereum (ETH) mit einem Minus von 3,12 % und Solana (SOL) mit einem Minus von 7,49 % in den letzten sieben Tagen durchweg bärisch.

Die Gründe hierfür waren vielfältig: Die Inflationsrate in den USA sank stärker als angenommen, das Ergebnis der EU-Wahlen übte noch immer Einfluss auf die Weltmärkte aus und der US-Dollarindex DXY konnte zulegen, was einen weiteren Gegenpol zum Krypto-Markt bildete. Ob sich die großen Kryptowährungen in der kommenden Woche nun verbessern können oder ob der bärische Trend weiter anhält, könnte ebenfalls von mehreren Faktoren abhängen. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse der nächsten Tage.

Nach USA und EU jetzt auch GB: Leitzinsentscheidung der Bank of England erwartet

Nachdem erst vor kurzem sowohl die US-amerikanische Zentralbank (FED) sowie die Europäische Zentralbank (EZB) eine Entscheidung bezüglich der Leitzinsen getroffen hatten, wird nun am kommenden Donnerstag, den 20. Juni, eine entsprechende Entscheidung der Bank of England (BOE) erwartet. Während die EZB zuletzt den Leitzins um 0,25 % auf 4,25 % gesenkt hatte, hat die FED den Leitzins in den USA nicht verändert. Experten gehen davon aus, dass die BOE den Leitzins in Großbritannien ebenfalls reduzieren dürfte - gerade im Hinblick darauf, dass die Inflation in England zurückgegangen ist, während gleichzeitig die Arbeitslosenquote sank.

Sollte dies der Fall sein, so könnte dies für ein leichtes Aufatmen am Finanzmarkt führen und letztendlich auch dem Krypto-Markt zugutekommen. Anleger sollten dabei unbedingt einen Blick auf den US-Dollarindex DXY werfen, denn größere Veränderungen dürften dafür sorgen, dass auch Auswirkungen in der Krypto-Branche zu merken sind.

Neue Inflationszahlen für Europa und USA bereits zum Wochenanfang

Einer der vielleicht größten Faktoren, der in der aktuellen Woche die Finanzmärkte bestimmen dürfte, ist die Bekanntgabe der finalen Inflationszahlen des Monats Mai. Bereits am morgigen Dienstag werden nämlich die Zahlen der Verbraucherpreise veröffentlicht, wobei Experten mit einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vormonat April ausgehen. So dürfte es einen Anstieg von 2,4 % bis 2,6 % gegeben haben, was wohl dazu führen dürfte, dass der Leitzins in Europa weiterhin auf einem erhöhten Niveau bleiben wird und keine weiteren Zinssenkungen geplant sein dürften. So kommt es nicht - wie von vielen Anlegern und Unternehmen erhofft - zu einer Entlastung des EU-Markts, was einen weiterhin bärischen Trend noch verstärken könnte.

Auch die USA werden entsprechende Zahlen für den Monat Mai veröffentlichen, wobei hier die Einzelhandelsumsätze im Mittelpunkt stehen. Während im April die Ausgaben der Verbraucher im Einzelhandel mit 0 % bei einem stabilen Niveau blieben, könnten die Zahlen im Mai um 0,3 % gestiegen sein - ein kleiner Positivtrend, der sich allerdings merklich auf den US-Börsenmarkt auswirken könnte.

Sollten die Inflationszahlen allerdings hinter den erwarteten Werten liegen beziehungsweise die Einzelhandelsumsätze übertroffen werden, dürfte dies einen durchweg positiven Einfluss auf die Finanzwelt und damit auch auf den Krypto-Markt haben. So könnte zunächst Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt davon profitieren, bevor dann die ersten Altcoins mit einem gestärkten Kurs nachziehen könnten.

Außerdem gab es einige neue Krypto-Projekte, die in der vergangenen Woche wichtige Meilensteine überschreiten konnten. Dies hat dazu geführt, dass gerade die im Vorverkauf befindlichen Kryptowährungen einen zusätzlichen Push bekommen haben und damit vermehrt das Interesse der Anleger auf sich ziehen konnten. Durch den immer größer werdenden Krypto-Markt sind vor allem Lernplattformen in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, die ihr Wissen auf die Krypto-Welt fokussieren.

99Bitcoins überschreitet wichtigen Meilenstein im Presale

Bereits über 2,2 Millionen US-Dollar sind mittlerweile im laufenden Vorverkauf von 99Bitcoins ($99BTC) gesammelt worden, was das große Interesse an der neuen Learn-to-Earn-Idee hinter der Plattform beweist. Obwohl 99Bitcoins bereits seit 2013 als Lernplattform existiert, wagt das Unternehmen erst jetzt den Schritt hin zu einer eigenen Kryptowährung. Der $99BTC-Token soll dabei als Belohnung für das erfolgreiche Abschließen der mittlerweile fast 80 Stunden an interaktiven Kursen vergeben werden. Die Kurse selbst richten sich sowohl an Krypto-Neulinge als auch an erfahrene Krypto-Trader und bieten von den Blockchain- und Krypto-Basics bis hin zu komplexen Handelsstrategien viele spannende Informationen.

So haben die Nutzer von 99Bitcoins die Möglichkeit, über die verschiedenen Module viele spannende Quizze zu lösen und dafür Zertifikate zu erhalten, die wiederum den $99BTC-Token als Belohnung auszahlen.

Besuche die 99Bitcoins-Webseite für weitere Informationen zum aktuellen Presale!

Der $99BTC-Token wird zunächst als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain herausgebracht, soll allerdings nach dem Launch im dritten Quartal 2024 bereits ein Bridging hin zur BRC-20-Technologie erhalten. So kann der native Coin der Plattform sowohl im Ethereum-Netzwerk als auch über die Bitcoin-Blockchain genutzt werden.

Ebenfalls interessant: Bereits im Presale gibt es ein aktives Staking-Programm, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 764 % bietet. So erhalten frühzeitige Investoren erste Gewinne, bevor das $99BTC-Token überhaupt auf den dezentralen Kryptobörsen (DEX) gelistet wurde.

Jetzt in $99BTC investieren!

