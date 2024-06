Berlin (ots) -Deutschlands einziger Preis für harte Musik feiert sein Comeback. Am 31. August 2024 werden nach coronabedingter Pause zum elften Mal die METAL HAMMER AWARDS verliehen, erstmals präsentiert von und im Rahmen der IFA.Seit 2009 vergibt Deutschlands führendes Magazin für Heavy Metal die begehrten Trophäen in mehreren Kategorien. Rock-Helden wie Metallica, Slipknot, Slayer oder Motörhead, aber auch die besten Newcomer/-innen des Genres wurden in den vergangenen Jahren von der Redaktion des METAL HAMMER ausgezeichnet und gaben sich auf dem berühmten "schwarzen Teppich" und auf der Award-Bühne die Ehre.Auch in diesem Jahr sind die Longlist und das Line-Up der METAL HAMMER AWARDS 2024 presented by IFA mit starken und prominenten Rock-Acts besetzt, werden zahlreiche Gäste aus der Entertainment- und Musikwelt erwartet. Ein Höhepunkt der Award Show am 31. August 2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin, bei der außer den Preisträger/-innen auch mehrere Live Acts auftreten werden, wird das Konzert von Saltatio Mortis sein, einer der erfolgreichsten deutschen Metal-Bands. Die Cello-Metaller Apocalyptica werden sich vor Metallica verneigen, während Lordi mit monstermäßigen Kostümen und hymnischem Hard Rock die Halle rocken werden, nachdem sich die Berliner Post-Hardcore-Band Future Palace als Anheizer für den preisträchtigen Abend beweisen darf.In diesem Jahr geht die spektakuläre Preisverleihung zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der IFA über die Bühne. Diese ungewöhnliche Kooperation bringt zwei Jubiläen zusammen, denn die Internationale Funkausstellung feiert ihren 100. und die Marke METAL HAMMER ihren 40. Geburtstag und ihre 500. Ausgabe.Fans können Tickets für die METAL HAMMER AWARDS 2024 presented by IFA online bestellen. Mit einem Ticket für die Award Show erhalten alle Gäste 50% Ermäßigung auf eine Eintrittskarte zur diesjährigen IFA.Weitere Informationen sowie die Option zum Ticket-Kauf sind ab dem 17. Juni 2024 unter www.metal-hammer.de/awards (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.metal-hammer.de%2Fawards&data=05%7C02%7Csebastian.zabel%40rollingstone.de%7Cc52ea72750004eff163a08dc89cf9116%7C46628fb45e564c799282bd182d83bb60%7C0%7C0%7C638536771778905957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vS9TRfn6lxHDUOwff4Bxj09okWFHDE5CzRIuHnTiK%2Bw%3D&reserved=0) abrufbar!Pressekontakt:Gemeinsame Pressemitteilung der Mediahouse Berlin GmbH & IFA Management GmbH.Li Smilgies, Marketing & Sales Managerin METAL HAMMERSebastian Kessler, Chefredakteur METAL HAMMERawards@metal-hammer.dewww.metal-hammer-awards.deOriginal-Content von: Mediahouse Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175386/5802864