Noch nie war in China der Anteil von E-Autos am Gesamtabsatz so hoch wie im Mai: 4 von 10 aus China stammende Pkw hatten im Vormonat einen Stecker. Mit insgesamt rund 955.000 neuen Elektroautos und Plug-in-Hybriden nähern sich die Hersteller auch bei den absoluten Zahlen wieder der Million-Monatsmarke. Die bisher einzigen Male geknackt hatten Chinas Hersteller den Monatswert von einer Million E-Autos im November und Dezember 2023. Nach seinem mäßigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...